年末年始のシーズンに合わせて「西武園ゆうえんち」ではさまざまなイベントが実施されます!

夕日の丘商店街の住人による「振る舞い酒」やお子さまへ「お年玉」のプレゼント、親子三世代で楽しめるお正月遊びが登場。

ストーリーを刷新した「ふしぎ駄菓子屋 銭天堂 ザ・リアル」や大迫力の大型ライド・アトラクション、参加型ショーなどで一日中遊べます☆

西武園ゆうえんち「年末年始イベント」

期間:2024年12月21日(土)〜2025年1月5日(日)

2024年12月21日(土)〜2025年1月5日(日)の営業時間:

10:00〜18:00 2024年12月23日(月)〜12月27日(金)

10:00〜19:00 2024年12月21日(土)、12月22日(日)、12月28日(土)、12月29日(日)、12月31日(火)、2025年1月1日(水)〜1月5日(日)

10:00〜19:30 2024年12月30日(月)

※詳細はWebサイト「営業時間」を確認ください

年末年始のシーズンとなる2024年12月21日〜2025年1月5日まで、西武園ゆうえんちでは「年末年始イベント」を開催!

夕日の丘商店街の住人による「振る舞い酒」や小学生以下のお子さまへ「お年玉」プレゼント、親子三世代で楽しめるお正月遊びなど、楽しい体験が盛りだくさんです。

TM & © TOHO CO., LTD.

「ゴジラ・ザ・ライド 大怪獣頂上決戦」や

©TSUBURAYA PROD.

「ウルトラマン・ザ・ライド 世紀の大決闘」など、大迫力の大型ライド・アトラクションに

©廣嶋玲子・ jyajya/偕成社/銭天堂製作委員会

2024年12月6日よりストーリーを刷新し、第2話「人生スゴ六グミ」としてリニューアルした体験型アトラクション「ふしぎ駄菓子屋 銭天堂 ザ・リアル」など、注目のアトラクションも朝から晩まで一日中楽しめます。

ノスタルジック・クリスマス「夕日の丘ライブ!ウィンター・カラフルパーティ」

時間:18:30〜 ※2024年12月23日(月)〜2024年12月27日(金)を除く

場所:レッツゴー!レオランド

「夕日の丘商店街」を飛び出した住人たちによるハチャメチャなライブ「夕日の丘ライブ!」が、ド派手な照明や演出を加えた「夕日の丘ライブ!ウィンター・カラフルパーティ」になって登場。

まるで、イルミネーションの中に飛び込んだみたいなライブを楽しめます。

さらに、2024年12月21日・22日・30日※は花火の特別演出を加えて、ドカンと冬の寒さを吹き飛ばし、ボルテージも最高潮です!

※12月30日のみショー終了後の打ち上げ

ブギウギ祭 クリスマスの奇跡

時間:17:00〜

場所:夕日の丘商店街

個性豊かな「夕日の丘商店街」の住人たちが、歌って踊ってゲストを巻き込む「夕日丘住人大集合 商店街名物 ブギウギ祭」に、2024年の冬は真っ白な雪が舞い降ります!

この季節ならではの特別な空間へとゲストを誘うのは、華やかな衣装を身にまとった住人たち。

赤や緑のクリスマスカラーが灯る電球のあたたかな光の中、クリスマスならではの楽曲にのせて、ノスタルジックで心あたたまる体験を届けてくれます。

クライマックスには真っ白な雪が舞い、賑やかなだけではない演出に注目です☆

冬の手持ち花火

日時:

2024年12月21日(土)・12月22日(日)・12月28日(土)〜12月30日(月) 16:00〜18:00

2024年12月23日(月)〜12月27日(金) 16:00〜17:30

料金:2,000円(税込) ※手持ち花火セット4名分相当

販売場所:和洋菓子棚牡丹堂

実施場所:夕日丘一丁目広場

※バケツ・ローソクは無料貸し出し

※天候等により中止となる場合あり

空気の透き通った冬空の下、色鮮やかな手持ち花火が楽しめるイベントも開催。

バケツやローソクは無料で貸し出され、冬の花火体験ができます!

焚火喫茶

日時:2024年12月21日(土)・12月22日(日)・12月28日(土)〜2025年1月5日(日) 16:00〜19:00

場所:夕日の縁日通り

※天候等により中止となる場合あり

身も心も温まる、憩いの焚火喫茶も西武園ゆうえんちに期間限定で登場。

販売している大きなマシュマロ(税込500円)を焼いて食べるのがオススメです☆

お年玉プレゼント

日時:2025年1月1日(水)〜2025年1月3日(金) 10:00〜12:00

場所:エントランスゲート前

対象:当日入園される小学生以下のお子さま

※各日先着300名、1名1回限り

小学生以下のお子さまを対象に、西武園ゆうえんちからのお年玉をプレゼント。

2025年1月1日〜1月3日の3日間、各日先着300名に何がもらえるかお楽しみなポチ袋が配られます!

振る舞い酒

日時:2025年1月1日(水)〜1月3日(金) 11:20〜11:40

場所:夕日の丘商店街 消防団横

※各日先着100名、20歳未満の方・車を運転する方への提供はお断りします

夕日の丘商店街の会長・魚海勝男さんから、新年のご挨拶として振る舞い酒を用意。

2025年1月1日〜1月3日の3日間、各日先着100名にお酒が振る舞われます☆

お正月遊びコーナー

日時:2025年1月1日(水)〜1月5日(日) 11:00〜15:00

場所:夕日丘一丁目広場

内容:けん玉、羽子板、凧、竹馬、一輪車、駒、ダルマ落し、お手玉、なわとび、フラフープ

※天候等により中止の場合あり

けん玉や羽子板、凧に竹馬など、今となってはなかなか体験できない昔懐かしい遊びが勢ぞろい。

親子三世代、家族揃って楽しめる、お正月遊びのコーナーもお正月限定でオープンします。

お正月遊び教室

日時:2025年1月2日(木)〜1月5日(日) 11:00〜15:00(最終受付14:30)

場所:夕日丘一丁目広場

料金:各1,500円(税込)

定員:先着各20組、所要時間10〜30分

内容:ネコ面ワークショップ、羽子板ワークショップ、万華鏡ワークショップ

お正月遊び教室には、ネコ面や羽子板、万華鏡を作るワークショップを用意。

好きな絵を描いたり色を塗ったりして、自分だけのお気に入りを作る体験ができます☆

年男・年女ゲームプラス1回サービス

日程:2025年1月1日(水)〜1月14日(火)

場所:夕日の縁日通り

※利用時生年月日がわかるものを提示

お正月の賑わい溢れる夕日の縁日通りでは、年男・年女の人限定でゲームを1回増量。

へび年の人はちょっぴりお得にゲームを楽しめます!

夕やけレヂャー切符

実施期間:2024年11月8日(金)〜2025年1月13日(月・祝)

対象:15:00からの入園

料金:おとな(中学生以上)2,900円(税込)、こども(3歳〜小学生)2,100円(税込)

販売場所: 西武園ゆうえんちチケット窓口、Webサイト

※「没入型ドラマティック・レストラン〜豪華列車はミステリーを乗せて〜」および「ふしぎ駄菓子屋 銭天堂 ザ・リアル」は別途料金が必要

2025年1月13日までは15時以降の入場がおトクになる「夕やけレヂャー切符」を販売。

エンターテインメントショーや食べ歩き・アトラクションなど、夕方からでも西武園ゆうえんちを堪能できるチケットです!

クリスマスだけのショーやお年玉プレゼント、振る舞い酒など、年末年始だけの企画がたっぷり。

西武園ゆうえんちの「年末年始イベント」は、2024年12月21日から1月5日まで開催です☆

