コートヤード・バイ・マリオット福井の「ザ・ラウンジ&バー」にて、「ストロベリーアフタヌーンティー〜Berry Delicious いちごに恋する1ヶ月〜」を開催。

旬のイチゴを使った見た目も愛らしいアフタヌーンティーで、至福のご褒美タイムを堪能できます☆

コートヤード・バイ・マリオット福井「ザ・ラウンジ&バー」ストロベリーアフタヌーンティー〜Berry Delicious いちごに恋する1ヶ月〜

期間:2025年1月4日(土)〜1月28日(火)

時間:14:00〜16:00(最終受付)

料金:4,800 円(税・サ別)

場所:16階 THE Lounge & Bar

メニュー例:

・苺 プロシュート カマンベール

・苺のカプレーゼ ビーツを練りこんだタルトシェル

・ミニソースカツバーガー 甘酸っぱい苺のジャム

・鱈のカダイフ巻き 苺のマヨネーズ

・フォアグラテリーヌオンザトースト フリーズドライストロベリー

・ローストビーフ 苺のソース

・苺とバジルのタルト

・苺とバラのムース

・苺とマスカルポーネとレフォール

・苺のシュークリーム

・苺のミルフィーユ

・苺とホワイトチョコレートのスコーン

・苺のアシェットデセール

・苺の食べ比べ

※要予約

※シャンパーニュ等のアルコールドリンクは追加料金

※仕入れ状況により、メニュー内容を変更する可能性があります

※予約で満席の場合があります

2024年3月に開業したコートヤード・バイ・マリオット福井の「ザ・ラウンジ&バー」に、思わず写真に収めたくなる、見た目も愛らしいアフタヌーンティーが登場。

2025年1月4日〜2025年1月28日まで「ストロベリーアフタヌーンティー〜Berry Delicious いちごに恋する1ヶ月〜」を期間限定で開催されます!

メニューには、選び抜かれた甘酸っぱいイチゴをふんだんに使ったスイーツや、シェフ厳選の素材を用いたセイボリーにアシェットデセールを展開。

フォションティーセレクションやオリジナルブレンドコーヒーとともに、真紅のイチゴが織りなす心ときめく冬のご褒美アフタヌーンティーが楽しめます☆

旬のイチゴが奏でる至福のひとときを味わえる、期間限定のストロベリーアフタヌーンティー。

コートヤード・バイ・マリオット福井「ザ・ラウンジ&バー」のストロベリーアフタヌーンティー〜Berry Delicious いちごに恋する1ヶ月〜は、2025年1月4日から28日まで開催です!

