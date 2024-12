サンスター文具より、えんぴつ軸まで全てが芯でできた、木を使わないエコなえんぴつが登場!

HB・B・2Bの3種類の濃さで展開されています☆

サンスター文具より、えんぴつ軸まで全てが芯でできているえんぴつが登場!

従来のえんぴつのように木を全く使わないエコなえんぴつです。

持ち手部分は手が汚れない様にコーティングされています。

えんぴつ本体の長さは、お子様の手になじむ145mmサイズです。

通常のえんぴつとしての使い方以外にも、芯先を斜めに寝かせた状態で、芯先全体を使って描けるのでお絵描きやデッサンなどにも最適。

えんぴつの軸は丸軸ですが、転がり防止用のキャップもついているので安心です。

芯の濃さ(硬さ)は使用頻度の多いHB・B・2Bの全部で3種類の展開。

HBには緑のキャップ、

Bには黄色のキャップ、

2Bには青のキャップが付いています。

通常の鉛筆のように一般的な消しゴムで消すことができます。

芯は、電動・電池式削り器で削ることができます。

軸部分も芯で作られたえんぴつが登場。

サンスター文具の「軸まで全てが芯のえんぴつ『全芯』」は、2024年12月中旬より発売です☆

※手動削り器には一部対応していないものあります

※落下や過度の筆圧を加えた場合、先端及び本体が折れたりすることがあるので、過度の筆圧を加えたり、落下などには注意ください

