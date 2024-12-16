【「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」カスタマイズコントローラー プレゼントキャンペーン】
応募期間：12月16日10時～12月23日23時59分まで

　マイクロソフトは、「Xbox Japan」公式Xアカウントにて「『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』カスタマイズコントローラー プレゼントキャンペーン」を12月16日10時より開始した。応募期間は12月23日23時59分まで。

　本キャンペーンではゲーム「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」をモチーフにデザインされた「Xbox ワイヤレスコントローラー」が抽選で1名に当たるプレゼントキャンペーン。応募方法は「Xbox Japan」公式Xアカウント（@Xbox_JP）をフォロー＆該当ポストをリポストすることとなっている。

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