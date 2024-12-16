Xbox公式、「アーマード・コア6」限定版コントローラーのプレゼント企画を実施。応募は12月23日まで
【「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」カスタマイズコントローラー プレゼントキャンペーン】
応募期間：12月16日10時～12月23日23時59分まで
応募期間：12月16日10時～12月23日23時59分まで
マイクロソフトは、「Xbox Japan」公式Xアカウントにて「『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』カスタマイズコントローラー プレゼントキャンペーン」を12月16日10時より開始した。応募期間は12月23日23時59分まで。
本キャンペーンではゲーム「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」をモチーフにデザインされた「Xbox ワイヤレスコントローラー」が抽選で1名に当たるプレゼントキャンペーン。応募方法は「Xbox Japan」公式Xアカウント（@Xbox_JP）をフォロー＆該当ポストをリポストすることとなっている。
／- Xbox Japan (@Xbox_JP) December 16, 2024
『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』カスタマイズコントローラー プレゼントキャンペーン🎮
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抽選で 1 名様に『ARMORED CORE VI』カスタマイズコントローラー（限定版✨）をプレゼント🎁
【応募期間】
2024/12/16 (月) 10:00 から 2024/12/23 (月) 23:59 まで
【応募条件】@Xbox_JP… pic.twitter.com/z3MZNHqr8K
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