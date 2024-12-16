»³²¬²È¤¬°ì»þ£´£°£°±ßÄ¶¤ÎÂçÉý¹â¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¼è¤ê¹þ¤ß¥éー¥á¥óÀä¹¥Ä´¤Ç¶ÈÀÓ¸«ÄÌ¤·¤ò¾åÊý½¤Àµ
¡¡´ÝÀéÂå»³²¬²È<3399.T>¤¬ÂçÉý¹â¡£¥«¥¤µ¤ÇÛ¥¹¥¿ー¥È¤È¤Ê¤ê°ì»þ£´£°£µ±ß¹â¤Î£´£¹£³£°±ß¤Þ¤Ç¾åÃÍ¤ò¿¤Ð¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Á°½µËö¤ËÂ³¤¾å¾ìÍè¹âÃÍ¤òÂç¤¤¯¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ØÅì¡¢ËÌ³¤Æ»¡¢ÅìËÌ¤Ê¤É¤ò¤Ï¤¸¤á¹Ù³°·¿¤Î¥éー¥á¥óÀìÌçÅ¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê½ÐÅ¹ÀïÎ¬¤òÇØ·Ê¤Ë¶ÈÀÓ¤ÏµÞÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Á°½µËö£±£³Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢Æ±¼Ò¤Ï£²£µÇ¯£±·î´ü¤Î¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Î½¤Àµ¤òÈ¯É½¡¢Çä¾å¹â¤Ï½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î£³£³£°²¯±ß¤«¤é£³£´£µ²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ£³£°¡óÁý¡Ë¤Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ï£³£°²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¤«¤é£³£·²¯±ß¡ÊÆ±£·£¹¡óÁý¡Ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÁý³Û¤·¤¿¡£±ß°Â¸ú²Ì¤âÇØ·Ê¤Ë°ú¤Â³¤¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤¬Çä¤ê¾å¤²¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¹¥¶ÈÀÓ¤òÇØ·Ê¤Ë³ô¼ç´Ô¸µ¤â¶¯²½¤·¡¢º£´üÇ¯´ÖÇÛÅö¤Ï½¾Íè·×²è¤Î£µ±ß¤«¤é£¶±ß¡ÊÁ°´ü¼ÂÀÓ¤Ï³ô¼°Ê¬³ä¸å½¤Àµ¤Ç¼Â¼Á£µ±ß¡Ë¤Ë¾å¾è¤»¤·¤¿¡£¼ý±×¾åÊý½¤Àµ¤òµò¤ê¤É¤³¤í¤Ë¾åÃÍ¤ò¸«¹þ¤ó¤ÀÃ»´ü¶Ú¤ÎÇã¤¤¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS