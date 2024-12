GANG PARADEの最新曲「Sparkling Moon」が、2025年1月8日より放送開始となるBSテレ東のドラマ「ワカコ酒 Season8」(毎週水曜深夜24時〜24時30分)のオープニング主題歌に決定した。本作のために書き下ろされた「Sparkling Moon」は、前作シングル収録の「トーナリティ」でもタッグを組んだボカロP/音楽クリエイター・不眠症の作詞作曲によるもの。お酒との対話をイメージして制作された本楽曲はビッグバンド風のアレンジとエレクトロ・スウィングのサウンドが混ざった華やかなダンスナンバーで、印象的なホーンの音色とメンバー11人の声が重なり合い、賑やかさと大人っぽさの両立するGANG PARADEとしても新鮮な一曲となったものだ。「待ち侘びた夜に大人しくなんてしていられない」という歌詞が、美味しいお酒を求めていろいろな酒場をさすらう主人公・ワカコの姿に重なるとともに、ドラマの入り口として各話を盛り上げることだろう。

WACK TOUR2025「Could you still be WACKiNG TOUR」



2025年1月11日(土)@東京日比谷公園大音楽堂OPEN 16:00 / START 17:00[出演] ASP / BiS / BiTE A SHOCK / ExWHYZ / GANG PARADE / KiSS KiSS / 豆柴の大群都内某所 a.k.a.MONSTERIDOL[問] KM MUSIC 045-201-99992025年1月19日(日)@宮城 仙台GIGSOPEN 16:00 / START 17:00[出演]ASP / BiTE A SHOCK / ExWHYZ / GANG PARADE / KiSS KiSS / 豆柴の大群都内某所 a.k.a.MONSTERIDOL[問] G/I/P https://www.gip-web.co.jp/t/info2025年3月22日(土)@大阪 なんばHatchOPEN 16:00 / START 17:00[出演] ASP / BiTE A SHOCK / ExWHYZ / GANG PARADE / KiSS KiSS / 豆柴の大群都内某所 a.k.a.MONSTERIDOL[問] サウンドクリエーター 06-6357-44002025年3月30日(日)@愛知 Zepp NagoyaOPEN 16:00 / START 17:00[出演] ASP / BiTE A SHOCK / ExWHYZ / GANG PARADE / KiSS KiSS / 豆柴の大群都内某所 a.k.a.MONSTERIDOL[問] ジェイルハウス 052-936-6041