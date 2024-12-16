毎週水曜 深夜24時〜24時30分2025年1月8日（水）スタートBSテレ東（BS（7）ch）／ BSテレ東4K（4K（7）ｃｈ） 全国無料放送NTTドコモの映像配信サービス「Leminoプレミアム」では1週間独占先行配信され、第1話から最新話まで全話ご視聴いただけます。Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/広告付き無料動画配信サービス「ネットもテレ東」「TVer」では、BSテレ東での放送直後より最新話を1週間無料配信。テレ東HP：https://video.tv-tokyo.co.jp/TVer：https://tver.jp/【原作】新久千映「ワカコ酒」（月刊コミックゼノン／コアミックス）【出演】武田梨奈 島崎和歌子 山田キヌヲ 鎌苅健太 門間航 辻本達規 渡部瑞貴 佐古井隆之 長谷川慎也 しおつかこうへい 野添義弘 津田寛治ゲスト：ヒデ（ペナルティ） お姉ちゃん・ゆういち（雷鳥）ほか【監督】久万真路 若林将平 窪田太郎【脚本】阿相クミコ 女里山桃花 久万真路 若林将平【プロデューサー】森田昇（テレビ東京）川村庄子（テレビ東京） 石井光雄（エムロックス） 湊谷恭史（ダーウィン）【コンテンツプロデューサー】荻野史歩（テレビ東京） 郄橋初来（テレビ東京）【制作】BSテレ東 ダーウィン【製作・著作】2025「ワカコ酒8」製作委員会https://www.bs-tvtokyo.co.jp/wakako_zake/

WACK TOUR2025「Could you still be WACKiNG TOUR」



2025年1月11日（土）＠東京日比谷公園大音楽堂OPEN 16：00 / START 17：00[出演] ASP / BiS / BiTE A SHOCK / ExWHYZ / GANG PARADE / KiSS KiSS / 豆柴の大群都内某所 a.k.a.MONSTERIDOL[問] KM MUSIC 045-201-99992025年1月19日（日）＠宮城 仙台GIGSOPEN 16：00 / START 17：00[出演]ASP / BiTE A SHOCK / ExWHYZ / GANG PARADE / KiSS KiSS / 豆柴の大群都内某所 a.k.a.MONSTERIDOL[問] G/I/P https://www.gip-web.co.jp/t/info2025年3月22日（土）＠大阪 なんばHatchOPEN 16：00 / START 17：00[出演] ASP / BiTE A SHOCK / ExWHYZ / GANG PARADE / KiSS KiSS / 豆柴の大群都内某所 a.k.a.MONSTERIDOL[問] サウンドクリエーター 06-6357-44002025年3月30日（日）＠愛知 Zepp NagoyaOPEN 16：00 / START 17：00[出演] ASP / BiTE A SHOCK / ExWHYZ / GANG PARADE / KiSS KiSS / 豆柴の大群都内某所 a.k.a.MONSTERIDOL[問] ジェイルハウス 052-936-6041