GANG PARADEの最新曲「Sparkling Moon」がドラマ「ワカコ酒 Season8」オープニングテーマに決定
GANG PARADEの最新曲「Sparkling Moon」が、2025年1月8日より放送開始となるBSテレ東のドラマ「ワカコ酒 Season8」（毎週水曜深夜24時〜24時30分）のオープニング主題歌に決定した。
本作のために書き下ろされた「Sparkling Moon」は、前作シングル収録の「トーナリティ」でもタッグを組んだボカロP/音楽クリエイター・不眠症の作詞作曲によるもの。お酒との対話をイメージして制作された本楽曲はビッグバンド風のアレンジとエレクトロ・スウィングのサウンドが混ざった華やかなダンスナンバーで、印象的なホーンの音色とメンバー11人の声が重なり合い、賑やかさと大人っぽさの両立するGANG PARADEとしても新鮮な一曲となったものだ。「待ち侘びた夜に大人しくなんてしていられない」という歌詞が、美味しいお酒を求めていろいろな酒場をさすらう主人公・ワカコの姿に重なるとともに、ドラマの入り口として各話を盛り上げることだろう。
「ワカコ酒 Season8」は“酒呑みの舌”を持って生まれたOL・村崎ワカコ（26歳）が様々な酒場をさすらい、女ひとり酒を堪能するドラマシリーズで、テレビドラマ放送初回放送から、ちょうど10年目を迎える人気シリーズだ。累計320万部（紙・電子合計/既刊23 巻）を超える新久千映のコミックス「ワカコ酒」（月刊コミックゼノン／コアミックス）が原作となっている。
「「初めまして！エンジョイプレイ みんなの遊び場 GANG PARADEです！『Sparkling Moon』はワカコ酒の主題歌になるということが決定してから作っていただいた、ワカコさんとお酒の関係性を歌っているような楽曲になっています。私もひとり酒をよくするのでワカコさんに親近感を抱きながら歌いました。ドラマと共に味わったり、皆さんのお酒のおつまみのような曲になったら嬉しいです！」──ヤママチミキ（GANG PARADE）
Major 7th Single「Sparkling Moon / グッドラック・マイフューチャー」
2024年12月25日（水）発売
配信＆購入：https://gangparade.lnk.to/7thsingle
WPCL-13620 通常盤（CD Only）\1,200（税込）
1.GANG PARADE SE（11SOUL ver.）（作曲：KOTONOHOUSE）※Instrumental音源
2.Sparkling Moon（作詞・作曲：不眠症）
3.グッドラック・マイフューチャー（作詞・作曲：草野華余子）
「ワカコ酒 Season8」
2025年1月8日（水）スタート
BSテレ東（BS（7）ch）／ BSテレ東4K（4K（7）ｃｈ） 全国無料放送
NTTドコモの映像配信サービス「Leminoプレミアム」では1週間独占先行配信され、第1話から最新話まで全話ご視聴いただけます。
Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/
広告付き無料動画配信サービス「ネットもテレ東」「TVer」では、BSテレ東での放送直後より最新話を1週間無料配信。
テレ東HP：https://video.tv-tokyo.co.jp/
TVer：https://tver.jp/
【原作】
新久千映「ワカコ酒」（月刊コミックゼノン／コアミックス）
【出演】
武田梨奈 島崎和歌子 山田キヌヲ 鎌苅健太 門間航 辻本達規 渡部瑞貴 佐古井隆之 長谷川慎也 しおつかこうへい 野添義弘 津田寛治
ゲスト：ヒデ（ペナルティ） お姉ちゃん・ゆういち（雷鳥）ほか
【監督】
久万真路 若林将平 窪田太郎
【脚本】
阿相クミコ 女里山桃花 久万真路 若林将平
【プロデューサー】
森田昇（テレビ東京）
川村庄子（テレビ東京） 石井光雄（エムロックス） 湊谷恭史（ダーウィン）
【コンテンツプロデューサー】
荻野史歩（テレビ東京） 郄橋初来（テレビ東京）
【制作】
BSテレ東 ダーウィン
【製作・著作】
2025「ワカコ酒8」製作委員会
https://www.bs-tvtokyo.co.jp/wakako_zake/
WACK TOUR2025「Could you still be WACKiNG TOUR」
＠東京日比谷公園大音楽堂
OPEN 16：00 / START 17：00
[出演] ASP / BiS / BiTE A SHOCK / ExWHYZ / GANG PARADE / KiSS KiSS / 豆柴の大群都内某所 a.k.a.MONSTERIDOL
[問] KM MUSIC 045-201-9999
2025年1月19日（日）
＠宮城 仙台GIGS
OPEN 16：00 / START 17：00
[出演]ASP / BiTE A SHOCK / ExWHYZ / GANG PARADE / KiSS KiSS / 豆柴の大群都内某所 a.k.a.MONSTERIDOL
[問] G/I/P https://www.gip-web.co.jp/t/info
2025年3月22日（土）
＠大阪 なんばHatch
OPEN 16：00 / START 17：00
[出演] ASP / BiTE A SHOCK / ExWHYZ / GANG PARADE / KiSS KiSS / 豆柴の大群都内某所 a.k.a.MONSTERIDOL
[問] サウンドクリエーター 06-6357-4400
2025年3月30日（日）
＠愛知 Zepp Nagoya
OPEN 16：00 / START 17：00
[出演] ASP / BiTE A SHOCK / ExWHYZ / GANG PARADE / KiSS KiSS / 豆柴の大群都内某所 a.k.a.MONSTERIDOL
[問] ジェイルハウス 052-936-6041
WACK TOUR2025「GAZE a part of WACK TOUR」
＠香川 MONSTER
OPEN 16：00 / START 17：00
[出演] ASP / GANG PARADE
[問] DUKE高松 087-822-2520
2025年3月12日（水）
＠東京 Zepp DiverCity
OPEN 17：30 / START 18：30
[出演] ExWHYZ / GANG PARADE
[問] KM MUSIC 045-201-9999
2025年3月16日（日）
＠北海道 PENNY LANE24
OPEN 16：00 / START 17：00
[出演] BiTE A SHOCK / GANG PARADE
[問] F.A.D YOKOHAMA 045-663-3842
各公演チケット一般発売日
【受付券種】 スタンディング\5,000（税込）／指定席\6,500（税込）／2F指定席\6,500（税込）
【受付日程】2024年11月30日（土）10：00〜
【受付URL】https://w.pia.jp/t/wacktour/ ※お一人様4枚まで
◆GANG PARADEオフィシャルサイト