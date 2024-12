サンスター文具が手掛ける、本を開いたまま固定できるクリップに、従来より約25%小さい、手のひらサイズになった「ウカンムリクリップぷち」が登場!

厚手の教科書や参考書なども開いたまましっかり固定ができます☆

サンスター文具「ウカンムリクリップぷち」

価格:各440円(税込)

発売日:2024年12月下旬

カラー:全6色

サンスター文具が手掛ける、本を開いたまま固定できる「ウカンムリクリップ」が、手のひらサイズになって登場!

「ウカンムリクリップ」は、漢字の部首「ウカンムリ」の形をそのままネーミングに。

軽い力でガバッと開く形状は髪留めのヘアクリップを参考に開発されました。

クリップ部分が二股に分かれていることによって、本の背表紙を避けて留めることができます。

厚手の教科書や参考書なども開いたまましっかり固定ができ、本の中央部分を挟まないので、ページの開き癖も軽減されるのもポイントです。

クリアタイプは挟んでも文字が透けて見えるため、文字を読む際に邪魔をしません。

「ウカンムリクリップぷち」は、従来品の約25%のぷちサイズ。

手帳やメモを見ながらの作業や、カードやレシートなどをまとめておくのに便利なサイズです。

ぷちサイズでも、大小ふたつの山型ストッパーでしっかりホールド。

また、挟む部分の長さを従来品よりすこし伸ばしたことで、小さくても留めやすい作りになっています。

ウォータリークリア

文字に被っても、透けて見えるクリアタイプ。

教科書や参考書など、文字がたくさん書いてある書籍を固定する際に便利なクリップです。

サイレントホワイト

シンプルなホワイト。

書籍を開いたまま飾るときなどにも、デザインの邪魔をしないカラーです。

ダークフォグ

シックなカラーのダークフォグ。

暗すぎない、グレーがかったブラックです。

ピーチベージュ

華やかなピーチベージュ。

お仕事やお勉強の場に、かわいさをプラスしてくれるカラーです。

スモーキーソーダ

さわやかなスモーキーソーダ。

気分も明るくしてくれるカラーです。

ナイトフォレスト

落ち着いたカラーのナイトフォレスト。

おしゃれなカーキ風の色味です。

「ウカンムリクリップ」が手のひらサイズになって登場。

サンスター文具の「ウカンムリクリップぷち」は、2024年12月下旬発売です☆

