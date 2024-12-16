Ä¹¤¯åºÎï¤Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä¤òºï¤ì¤ë¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Îºï¤ê´ï¡ª¥µ¥ó¥¹¥¿¡¼Ê¸¶ñ¡Önomamo(¥Î¥Þ¥â)¡×
¥µ¥ó¥¹¥¿¡¼Ê¸¶ñ¤«¤éÌó3,000²óºï¤Ã¤Æ¤âËàÌ×¤¬¾¯¤Ê¤¤¡¢ÅÅÃÓ¼°¾®·¿¤¨¤ó¤Ô¤Äºï¤ê´ï¡Önomamo(¥Î¥Þ¥â)¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
ÂÑµ×À¤ËÍ¥¤ì¤¿¿Ï¤¬Ä¹»ý¤Á¤·¡¢½¾Íè¤Î¤¨¤ó¤Ô¤Äºï¤ê´ï¤è¤ê¤âÄ¹¤¯¡¢åºÎï¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡ª
¥µ¥ó¥¹¥¿¡¼Ê¸¶ñ¡Önomamo(¥Î¥Þ¥â)¡×
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯12·îÃæ½Ü
²Á³Ê¡§2,200±ß(ÀÇ¹þ)
¥µ¥¤¥º¡§ÌóW50.2¡ßH59.5¡ßD63.8mm
ºà¼Á¡§(ËÜÂÎ)WBS¡¿(¥«¥Ã¥¿¡¼¿Ï)¥¿¥ó¥°¥¹¥Æ¥ó¹Ý
¼ïÎà¡§¥Ö¥ë¡¼¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¡Á´3¿§
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤ÎÊ¸¶ñ¼è°·Å¹¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É
¢¨Ã±3·Á¥¢¥ë¥«¥ê´¥ÅÅÃÓ2ËÜ»ÈÍÑ
¥µ¥ó¥¹¥¿¡¼Ê¸¶ñ¤¬¡¢ÂÑµ×À¤ËÍ¥¤ì¤¿¿Ï¤Ç½¾Íè¤Îºï¤ê´ï¤è¤êÄ¹»ý¤Á¤¹¤ëÅÅÃÓ¼°¾®·¿¤¨¤ó¤Ô¤Äºï¤ê´ï¡Önomamo(¥Î¥Þ¥â)¡×¤òÈ¯Çä¡£
¸«¤¿ÌÜ¤ÏÄÌ¾ï¤Î¾®·¿¤¨¤ó¤Ô¤Äºï¤ê´ï¤Ê¡Önomamo¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÈÖ¤ÎÆÃÄ§¤ÏÂÑµ×À¤ËÍ¥¤ì¤¿¡Ö¿Ï¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¿¥ó¥°¥¹¥Æ¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÁÇºà¤ò»È¤¤¡¢¥Á¥¿¥ó¤Î4ÇÜ¡¦¥¹¥Á¡¼¥ë¤Î2ÇÜ¤ËÁêÅö¤¹¤ë¹ÅÅÙ¤Ç¡¢Âè2¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤ÉÂÑËàÌ×À¤ËÈó¾ï¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¤Îºï¤ê´ï¤Ï¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤Î1Ëç¿Ï¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ê¤«¡¢¡Önomamo¡×¤Ï¡Ö¥¿¥ó¥°¥¹¥Æ¥ó¡×¤Î1Ëç¿Ï¤Ç¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìó3,000²ó»ÈÍÑ¤·¤Æ¤âËàÌ×¤¬¾¯¤Ê¤¤ÂÑµ×À¡£
½¾Íè¤Îºï¤ê´ï¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¿Ï¤¬Ä¹»ý¤Á¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤¤ì¤¤¤Ëºï¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀÞ¤ì¤¿¿Ä¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢²ÃÇ®(¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ò¡¼¥È)ËÉ»ßµ¡Ç½¤ä¤¯¤º¥±¡¼¥¹¥«¥Ð¡¼¤ò³°¤¹¤È¿Ï¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤»ÅÍÍ¤Ê¤É°ÂÁ´ÌÌ¤Ç¤âµ¡Ç½Åª¡£
¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬1¿Í¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤â°Â¿´¤Ç¡¢ºï¤ê¥«¥¹¤ò¼Î¤Æ¤ë¤È¤¤ÏËÜÂÎ¤ÎÀµÌÌ¤Ë¤¢¤ë¥«¥Ð¡¼¤ò³°¤·¤Æ¡¢Ãæ¿È¤ò¼è¤ê½Ð¤»¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Ó¥ó¥°¤ä´ù¤Î¾å¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤â¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤µ¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¼«¼¼¤È¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç³Ø½¬¾ì½ê¤òÊÑ¤¨¤ë»þ¤Ê¤É»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤âÊØÍø¡£
±ôÉ®¤Ï¡¢³°·Â8mm¤Þ¤Ç¤ÎÌÚ¼´±ôÉ®¤Î¤ßÀÚºï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡ª
¥«¥é¡¼¤Ï¥Ö¥ë¡¼¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î3¿§¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥ë¡¼
¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿°õ¾Ý¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë»È¤¨¤ë¥Ö¥ë¡¼¤Î¡Önomamo¡×
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÇÄ¹¤¯»È¤¨¤ë¤¨¤ó¤Ô¤Äºï¤ê´ï¤Ç¤¹¡ù
¥Û¥ï¥¤¥È
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥«¥é¡¼¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¥¿¥ó¥°¥¹¥Æ¥ó¤Î¿Ï¤¬Ä¹»ý¤Á¤·¡¢åºÎï¤Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä¤òºï¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯
»öÌ³ÍÑÉÊ¤â¥¯¡¼¥ë¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
°ÂÁ´µ¡Ç½¤âÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÅÃÓ¼°¤Ê¤Î¤Ç¤É¤³¤Ç¤â¥é¥¯¤Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä¤òºï¤ì¤Þ¤¹¡ª
Ìó3,000²óºï¤Ã¤Æ¤âËàÌ×¤¬¾¯¤Ê¤¤¿Ï¤Ç¡¢Ä¹¤¯åºÎï¤Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä¤òºï¤ì¤ëÅÅÃÓ¼°¾®·¿ºï¤ê´ï¡£
¥µ¥ó¥¹¥¿¡¼Ê¸¶ñ¡Önomamo¡×¤Ï2024Ç¯12·îÃæ½Ü¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤ÎÊ¸¶ñ¼è°·Å¹¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤Ç¤¹¡ù
Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.
The post Ä¹¤¯åºÎï¤Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä¤òºï¤ì¤ë¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Îºï¤ê´ï¡ª¥µ¥ó¥¹¥¿¡¼Ê¸¶ñ¡Önomamo(¥Î¥Þ¥â)¡× appeared first on Dtimes.