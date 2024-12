サンスター文具から約3,000回削っても摩耗が少ない、電池式小型えんぴつ削り器「nomamo(ノマモ)」が登場。

耐久性に優れた刃が長持ちし、従来のえんぴつ削り器よりも長く、綺麗に使えます!

サンスター文具「nomamo(ノマモ)」

発売日:2024年12月中旬

価格:2,200円(税込)

サイズ:約W50.2×H59.5×D63.8mm

材質:(本体)WBS/(カッター刃)タングステン鋼

種類:ブルー・ホワイト・ブラック 全3色

販売店舗:全国の文具取扱店・オンラインショップなど

※単3形アルカリ乾電池2本使用

サンスター文具が、耐久性に優れた刃で従来の削り器より長持ちする電池式小型えんぴつ削り器「nomamo(ノマモ)」を発売。

見た目は通常の小型えんぴつ削り器な「nomamo」ですが、一番の特徴は耐久性に優れた「刃」です。

「タングステン」と呼ばれる素材を使い、チタンの4倍・スチールの2倍に相当する硬度で、第2のダイヤモンドとも呼ばれるほど耐摩耗性に非常に優れています。

従来の削り器はステンレスの1枚刃でできていることが多いなか、「nomamo」は「タングステン」の1枚刃でできており、約3,000回使用しても摩耗が少ない耐久性。

従来の削り器と比較して刃が長持ちするため、きれいに削り続けることができます。

また、折れた芯を取り出すことができ、加熱(オーバーヒート)防止機能やくずケースカバーを外すと刃が動かない仕様など安全面でも機能的。

お子さんが1人で使用しても安心で、削りカスを捨てるときは本体の正面にあるカバーを外して、中身を取り出せます。

リビングや机の上に置いても邪魔にならない、手のひらサイズのコンパクトさが使いやすく、自室とリビングで学習場所を変える時など持ち運びにも便利。

鉛筆は、外径8mmまでの木軸鉛筆のみ切削可能です!

カラーはブルー・ホワイト・ブラックの3色が展開されます。

ブルー

すっきりした印象でおしゃれに使えるブルーの「nomamo」

コンパクトで長く使えるえんぴつ削り器です☆

ホワイト

シンプルなカラーのホワイトもラインナップ。

タングステンの刃が長持ちし、綺麗にえんぴつを削れます。

ブラック

事務用品もクールにまとめたいなら、ブラックがおすすめ。

安全機能も備わっており、電池式なのでどこでもラクにえんぴつを削れます!

約3,000回削っても摩耗が少ない刃で、長く綺麗にえんぴつを削れる電池式小型削り器。

サンスター文具「nomamo」は2024年12月中旬より、全国の文具取扱店・オンラインショップなどで販売です☆

