サンスター文具から、「シャア・アズナブル」をモチーフにした印面が選べる日付印「シャア専用日付印 シヤチハタ データーネームEX」が登場!

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」内のショップ「サンスターステーショナリーストア」にて、2024年12月13日(金)13時より予約受付がはじまります☆

サンスター文具「シャア専用日付印 シヤチハタ データーネームEX」

価格:5,940円(税込)

予約期間:2024年12月13日(金)13時〜準備数に達し次第終了

商品お届け:2025年2月予定

対象年齢:15才以上

セット内容:本体1セット、申し込みハガキ1枚

※ハガキはパッケージ台紙と一体化しているので、切り離して使用してください

商品サイズ:本体約φ26xH86.7mm

印面サイズ:約15.5mm丸

販売ルート:バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」ほか

サンスター文具から、『機動戦士ガンダム』に登場する「シャア・アズナブル」をモチーフにした印面が選べる日付印「シャア専用日付印 シヤチハタ データーネームEX」が登場。

真っ赤なボディに「シャア・アズナブル」の文字がゴールドでデザインされています。

本体上部には、「シャア・アズナブル」のパーソナルマーク入り。

「シャア・アズナブル」の顔やシャア専用モビルスーツ、所属部隊のエンブレムなど8種類のデザインから選べます。

また、好きな文字(3文字以内)を同封のハガキでオーダーして印面の作成も可能。

印章・文具メーカー「シヤチハタ」とのコラボレーショングッズです。

「名字」で作成し確認印として使えるのはもちろん、オフィスでは「受領」「領収」、

製造・物流の現場では「検品」「合格」などアイデア次第で様々なシーンに活用できます。

データーネームEXとは

日付と名前が入った、様々なビジネスシーンで活躍するシヤチハタ製の日付印。

本商品は持ち運びに便利なキャップ式の15号サイズです。

印面オーダー方法

商品が手元に届いたら、パッケージに同封されている専用ハガキを切り取り、必要事項を記入の上、ポストに投函してください。

ハガキが到着して受注(シヤチハタにて原稿確認)後、約8日間(土日祝日除く)で印面が届きます。

本体にセットして使用してください。

選べる印面ラインアップ

選べる印面は8種類。

「シャア・アズナブル」の顔がデザインされた「シャア・アズナブルA」と「シャア・アズナブルB」

マークがかっこいい「シャア パーソナルマーク」と「ジオン公国軍エンブレム」

さらに、「シャア専用ザク」「シャア専用ズゴック」「シャア専用ゲルググ」「ジオング」と、モビルスーツも充実しています。

皆に自慢したくなる、プライベートにもビジネスシーンにも使える「シャア・アズナブル」のシャチハタ日付印!

「シャア専用日付印 シヤチハタ データーネームEX」は、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて予約受付中です。

※日本国外への発送不可

※年末・年始・夏期などの長期休業前にお申し込みの場合や、配達の事情により印面が届くのが遅れる場合があります

※押し方により、実際の印影は若干太くなります

※準備数に達した場合、予定期間内であっても早期に販売を終了する場合があります

※お届け時期を変更して受注される場合があります

※一部地域において、希望指定日より配送が遅れる場合があります

※商品写真・仕様は、開発中のものです。商品仕様等は予告なく変更になる場合があります

※写真の色味は本品と多少異なる場合があります

(C)創通・サンライズ

