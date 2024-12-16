44ºÐ¸µÆü¥Æ¥ì½÷»Ò¥¢¥Ê¤¬¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë»Ñ¤Ç¤È¤È¤Î¤¦
¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¢½÷Í¥¤ÎÀÔ»³ËãÍý»Ò¡Ê44¡Ë¤¬16Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Á¬Åò¤ÇÁ´Íç¤Ë¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤ò´¬¤¤¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
½µ´©»ï¤Ç¼«¿È¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¦¥ÊÏ¢ºÜ¤Î2²óÌÜ¤ò¹ðÃÎ¡£¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ëÁê¸¶Èþºé¡Ê29¡Ë¤ÈÅÐ¾ì¡£¡ÖÁê¸¶Èþºé¤Á¤ã¤ó¤È¤Ï¡¢2020Ç¯¤Ë»ä¤¬½éÉñÂæ½é¼ç±é¤·¤¿ÉñÂæ¡ØÇ¦¤Ó¤è¤ë¼Å¤Ó¤ÎÌë¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤«¤éÂç¤ÎÃçÎÉ¤·¡£Èþºé¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÂÎ©¶è½Ð¿È¤Ç¡¢ËÌÀé½»¤Î°û¤ß²°³¹¤Î°û¤ßÊâ¤¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¤ª¡¢Èþºé¤Á¤ã¤ó¡ªº£Æü¤â²Ä°¦¤¤¤Í¡ª¡Ù¤È²¿ÅÙ¤âµï¼ò²°¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ëÄø¤ÎÂÎ©¶è¤ÎÉ±¡ª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£²ó¤Ï»ä¤¬Á¬Åò¤ò°ÆÆâ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÂÎ©¶è¤ÎÁ¬Åò¡ØËÙÅÄÅò¡Ù¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÁ´Íç¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Ãæ¤Ë¤ÏÍáÁå¤ËÄÒ¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¶»¸µ¤ò¤ª¤±¤Ç±£¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
ÀÔ»³¤Ï1980Ç¯¡Ê¾¼55¡Ë4·î8Æü¡¢Åìµþ¡¦Ê¸µþ¶èÀ¸¤Þ¤ì¡£·ÄÂç´Ä¶¾ðÊó³ØÉôÂ´¡£04Ç¯¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÆþ¼Ò¡¢09Ç¯2·î¤ËÂà¼Ò¡£14Ç¯¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£164¥»¥ó¥Á¡¢·ì±Õ·¿B¡£