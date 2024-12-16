ÂëÀïÎÏ³°¤Î21ºÐ±¦ÏÓ¤¬¸½ÌòÂ³¹Ô¡¡¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤¬³ÍÆÀÈ¯É½¡Ö1Êâ¤º¤ÄÀº¿Ê¤·¤Æ¡×
2·³ÀïÅÐÈÄ¤Ê¤·¡Ä3¡¢4·³Àï¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À
¡¡º£µ¨¤«¤éNPB2·³¤Ë»²Æþ¤·¤¿¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ï16Æü¡¢ÂíËÜ¾À¸Åê¼ê¤ÎÆþÃÄ¤¬·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö54¡×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡21ºÐ±¦ÏÓ¤ÎÂíËÜ¤Ï¡¢ÀéÍÕ¡¦¾¾¸Í»ÔÎ©¾¾¸Í¹â¤«¤é2021Ç¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È11°Ì¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÆþÃÄ¡£3Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëº£µ¨¤Þ¤Ç2·³ÀïÅÐÈÄ¤Ï¤Ê¤¯¡¢3·³¤ä4·³¤Ç¤Î»î¹ç¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¡£
¡¡¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ïº£µ¨¤«¤é¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë¿·µ¬²ÃÆþ¡£41¾¡79ÇÔ¡¢6Ê¬¤±¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿DeNA¤Ë29.5¥²¡¼¥àº¹¤ÎºÇ²¼°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ûÂíËÜ¥³¥á¥ó¥È
¡ÖÍèµ¨¤«¤é¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹BC¤Ç¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢¸µÊ¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÎÂíËÜ¾À¸¤Ç¤¹¡£¿·³ã¤Î³§ÍÍ¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÁª¼ê¡¢³§ÍÍ¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢1Êâ¤º¤ÄÀº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£²¹¤«¤¤±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë