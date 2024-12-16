ÀÐ¸¶ÎÉ½ã¡¢º£²ó¤ÎÇ¯²ì¾õ¤Ï¡ÖÌöÆ°´¶¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤Ê¤¤ã¡×¡Ä¥Þ¥Ä¥³»ØÅ¦¤ò¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¤ÇÌÀ¤«¤¹
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀÐ¸¶ÎÉ½ã¤¬¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸áÁ°£¸»þ¡Ë¤¬£±£¶Æü¤ËÀ¸½Ð±é¡£ÍèÇ¯¤ÎÇ¯²ì¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÇ¯²ì¾õ¤ò½Ð¤¹¤Î¤ò¤ä¤á¤ë¡ÖÇ¯²ì¾õ¤¸¤Þ¤¤¡×¤ÎÏÃÂê¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢ÎÉ½ã¤¬£³£°Ç¯¶á¤¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤¢¤Õ¤ì¤ëÇ¯²ì¾õ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£»Ê²ñ¤Î±©Ä»¿µ°ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é¡Öº£Ç¯¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢£²£±Ç¯¤¬»û¡¢£²£²Ç¯¤Ï¿À¼Ò¡¢£²£´Ç¯¤¬¾ë¤È¡È¤·¤ó¤ß¤ê¡ÉÏ©Àþ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö¥Þ¥Ä¥³¡Ê¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤µ¤ó¤Ë¡Ø¤¢¤ó¤¿¡¢»à¤ó¤¸¤ã¤¦¤ï¤è¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤é¡£¤É¤Ã¤Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¾¯¤·ÌöÆ°´¶¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡°ÊÁ°¤Ï³¤¤¬¸«¤¨¤ë¾ì½ê¤Ç¹â¤¯¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤¿¤ê¤È¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÊÎÉ½ã¤¬Âç¤¤¯¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶áÇ¯¤ÏËÜ¿Í¤¬·Ê¿§¤ÎÃæ¤«¤éÃµ¤µ¤Ê¤¤¤È¸«¤¨¤Ê¤¤¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡ÖËÍ¤Ï¥·¥Í¥¹¥³¡¼¥×¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢²£Ä¹¤Î±ÇÁü¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢²£Ä¹¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤Î°Õ¿Þ¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£