ジャンプマンガの魅力が詰まった毎年恒例のビッグイベント『ジャンプフェスタ2025』が、2024年12月21日(土)・22日(日)に幕張メッセにて開催される。2日間の「午後入場チケット」の登録受け付け(先着順)が、12月16日(月)10:00 より「ジャンプNAVI」アプリにて開始。ブースの追加情報や各種ステージの配信情報も公開された。『ジャンプフェスタ2025』の各日12:00 から幕張メッセ会場に入場できる「午後入場チケット」の事前登録受付(先着順)が、12月16日(月)10:00 より「ジャンプNAVI」アプリにて開始される。「午後入場チケット」では、場内の展示やブースが楽しめるほか、応募可能な各ステージへの当日抽選応募(午前中のステージなど、一部を除く)に参加できる。

そして、ジャンプ作品の魅力が詰まったブースの情報も公開された。「ジャンプ原画ワールド」では、300点を超える原画・サイン色紙などが展示されるほか、額装高精細商品の先行予約販売も行われる。「ジャンプロード」では、『週刊少年ジャンプ』『ジャンプSQ.』の両編集部イチオシの人気作品を集めたフォトスポットや、特別展示が登場。さらに、幕張メッセ会場のみでもらえるステッカーなど(数量限定、「ジャンプSQ.特製ホロステッカー2種セット」は当日抽選応募の必要あり)が配付される。「ジャンプパーク」では、『週刊少年ジャンプ』『少年ジャンプ+』『ジャンプSQ.』3誌の作品の特別展示やスペシャルな配付物が用意される。また毎年夏に開催される『ONE PIECE DAY』が、アニメ25周年を記念して『ジャンプフェスタ2025』内で展開される。ブースでは、10月にリリースされて話題を呼んでいるアプリ『ONE PIECE BASE』の「似顔絵メーカー」で生成した尾田氏のイラスト風の似顔絵が無料で生成可能。さらにその似顔絵をブース内でオリジナル手配書ステッカーにしてプレゼントされる。ステッカーの作成には、スマートフォンの持参やアプリのダウンロード、事前の申込(11:00 までの時間帯は先着順、以降は抽選)が必要だ。また、特製ステッカーとペーパーサンバイザーが入った「JF2025 特製ONE PIECE ショッパー」が先着にてプレゼントされる。毎年恒例の「ナレッジキング決定戦 ”頂上戦争” 」は、12月22日(日)13:00〜16:30 頃予定でライブ配信のみで実施される。各種ステージはYouTubeの公式チャンネルでライブ配信され、オンラインでも『ジャンプフェスタ2025』が楽しめる。会場でもオンラインでも、それぞれの形で『ジャンプフェスタ2025』を楽しもう。(C) SHUEISHA Inc. All rights reserved.(C)尾田栄一郎/集英社(C)尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション(C)Bandai Namco Entertainment Inc.