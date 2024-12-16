¥µ¥¤¥¯¥í¥óÄ¾·â¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â14¿Í¤¬»àË´¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹³¤³°¸©¥Þ¥è¥Ã¥È
¥¢¥Õ¥ê¥«ÅìÉô¤Î¥¤¥ó¥ÉÍÎ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î³¤³°¸©¥Þ¥è¥Ã¥È¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê¥µ¥¤¥¯¥í¥ó¤¬Ä¾·â¤·¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â14¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£»à¼Ô¤Ï¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î³¤³°¸©¥Þ¥è¥Ã¥È¤ò14Æü¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥µ¥¤¥¯¥í¥ó¤¬Ä¾·â¤·¡¢Â¿¤¯¤Î·úÊª¤¬Â»²õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â14¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ÃÏÅö¶É¼Ô¤Ï¡¢»à¼Ô¤Ï¿ôÉ´¿Í¤Ë¾å¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ª¤è¤½1Ëü5000¸Í¤¬ÄäÅÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥ë¥¿¥¤¥è¡¼ÆâÁê¤Ï16Æü¤Ë¸½ÃÏ¤òË¬¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢º£¸å¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ËÜÅÚ¤«¤éµß½õÂâ¤Ê¤É¤¬ÇÉ¸¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥¯¥í¥ó¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«ÅìÉô¤Î¥â¥¶¥ó¥Ó¡¼¥¯¤Ë¤â¾åÎ¦¤·¡¢Èï³²¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£