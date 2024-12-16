´Ú¹ñÍ¿ÅÞ¤Î»Ù»ýÎ¨¡¡£²£µ¡¥£·¡ó¤ÇºÇÄã¹¹¿·¡áºÇÂçÌîÅÞ¤Ï£µ£²¡¥£´¡ó¤ÇºÇ¹â¤Ë
¡Ú¥½¥¦¥ëÎþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¡Û´Ú¹ñÀ¤ÏÀÄ´ºº²ñ¼Ò¤Î¥ê¥¢¥ë¥á¡¼¥¿¡¼¤¬£±£¶Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿Ä´ºº·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¯ÅÞ»Ù»ýÎ¨¤ÏÊÝ¼é·ÏÍ¿ÅÞ¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¤¬Á°½µ¤«¤é£°¡¥£µ¥Ý¥¤¥ó¥È²¼Íî¤·¤¿£²£µ¡¥£·¡ó¡¢³×¿··ÏºÇÂçÌîÅÞ¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×¤Ï£´¡¥£¸¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤·¤¿£µ£²¡¥£´¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä´ºº¤ÏÕú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥¯¥è¥ë¡ËÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤¹¤ëÃÆ³¯ÁÊÄÉ°Æ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤¿£±£´Æü¤ÎÄ¾Á°¤Î£±£²¡Á£±£³Æü¡¢Á´¹ñ¤Î£±£¸ºÐ°Ê¾å¤Î£±£°£°£±¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Î¾ÅÞ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Îº¹¤Ï£²£¶¡¥£·¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¥á¡¼¥¿¡¼¤Ï¡Ö¸½À¯¸¢È¯Â¸å¡¢ºÇÂç¤Îº¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¹ñÌ±¤ÎÎÏ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï£²½µÏ¢Â³¤Ç²¼¤¬¤ê¡¢¸½À¯¸¢È¯Â°ÊÍè¡¢ºÇÄã¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¤Ï£³½µÏ¢Â³¤Ç¾å¤¬¤ê¡¢¸½À¯¸¢¤ÇºÇ¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÁÄ¹ñ³×¿·ÅÞ¡×¤Ï£¸¡¥£°¡ó¡¢¡Ö²þ³×¿·ÅÞ¡×¤Ï£²¡¥£¸¡ó¡¢¡Ö¿ÊÊâÅÞ¡×¤Ï£±¡¥£±¡ó¡¢»Ù»ýÀ¯ÅÞ¤¬¤Ê¤¤ÌµÅÞÇÉÁØ¤Ï£¸¡¥£¶¡ó¤À¤Ã¤¿¡£¡¡
Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß
¡¡Ä´ºº¤ÏÕú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥¯¥è¥ë¡ËÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤¹¤ëÃÆ³¯ÁÊÄÉ°Æ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤¿£±£´Æü¤ÎÄ¾Á°¤Î£±£²¡Á£±£³Æü¡¢Á´¹ñ¤Î£±£¸ºÐ°Ê¾å¤Î£±£°£°£±¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¹ñÌ±¤ÎÎÏ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï£²½µÏ¢Â³¤Ç²¼¤¬¤ê¡¢¸½À¯¸¢È¯Â°ÊÍè¡¢ºÇÄã¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¤Ï£³½µÏ¢Â³¤Ç¾å¤¬¤ê¡¢¸½À¯¸¢¤ÇºÇ¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÁÄ¹ñ³×¿·ÅÞ¡×¤Ï£¸¡¥£°¡ó¡¢¡Ö²þ³×¿·ÅÞ¡×¤Ï£²¡¥£¸¡ó¡¢¡Ö¿ÊÊâÅÞ¡×¤Ï£±¡¥£±¡ó¡¢»Ù»ýÀ¯ÅÞ¤¬¤Ê¤¤ÌµÅÞÇÉÁØ¤Ï£¸¡¥£¶¡ó¤À¤Ã¤¿¡£¡¡
Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß