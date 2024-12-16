¥Ç¥Ë¡¼¥º¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ž¥¥é¥ó¥Á¤Î¥é¥¤¥¹ÁýÎÌÌµÎÁ¤ò½ªÎ»¡¢¥é¥¤¥¹²Á³Ê¤ÎÃÍ¾å¤²¤â¼Â»Ü
³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥Ö¥ó&¥¢¥¤Ž¥¥Õ¡¼¥É¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥Ë¡¼¥º¡×¤Ï12·î24Æü¡¢¥é¥¤¥¹¤Î²Á³Ê²þÄê¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡ÛÆü¹â²°12·î20ÆüÃÍ¾å¤²¡¢½é²þÄê¡ÖÃæ²Ú¤½¤Ð¡×¤Ï30±ßÁý¤Ç420±ß¤Ë¡¢¡Öñ»Ò(6¸Ä)¡×10±ßÁý300±ß¤Ê¤É¥á¥Ë¥å¡¼¤Î7³äÂÐ¾Ý¤Ë
ºòº£¤ÎÊÆ²Á³Ê¹âÆ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¹Ô¤¦¤â¤Î¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°µÚ¤Ó¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤Î¥é¥¤¥¹ÁýÎÌÌµÎÁ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¡£¡Ò¥Ç¥Ë¡¼¥º¡Ö¥é¥¤¥¹¡×12·î24Æü²Á³Ê²þÄê(ÀÇ¹þÉ½µ)¡Ó
Ž¥¡Ö¾¯¤Ê¤á¥é¥¤¥¹¡×176±ß¢ª220±ß
Ž¥¡Ö¥é¥¤¥¹¡×209±ß¢ª253±ß
Ž¥¡Ö¥é¥¤¥¹ÂçÀ¹¡×264¢ª308±ß
Ž¥¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°µÚ¤Ó¥é¥ó¥Á¤Î¥é¥¤¥¹ÁýÎÌ¡×ÌµÎÁ¢ª55±ß
¥Ç¥Ë¡¼¥º¡Ö¥é¥¤¥¹¡×12·î24Æü²Á³Ê²þÄê