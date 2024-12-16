¹á¼è¿µ¸ã¡õÇëËÜ¶Ö°ì£Í£Ã¤Ç¿·Ç¯¤Ë¡ÖÁ´ÆüËÜ²¾ÁõÂç¾Þ¡×ÊüÁ÷¡¡£±£°£°²óµÇ°¤Ç²áµî¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉºîÉÊÉü³è¤â
¡¡¸µ£Ó£Í£Á£Ð¤Î¹á¼è¿µ¸ã¡Ê£´£·¡Ë¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇëËÜ¶Ö°ì¡Ê£¸£³¡Ë¤¬£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¶Ö¤Á¤ã¤ó¡õ¹á¼è¿µ¸ã¤Î¡¡Âè£±£°£°²óÁ´ÆüËÜ²¾ÁõÂç¾Þ¡×¤¬Íè·î£±£³ÆüÌë£·»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï£±£¹£·£¹Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡££´£¶Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿º£²ó¤Ï±þÊçÁí¿ô£³£µ£¸£°ÁÈ¤ÎÃæ¤«¤éÍ½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿£±ºÐ¡Á£·£µºÐ¤Î½Ð¾ì¼Ô£²£´ÁÈ¤¬¡¢ºîÉÊ¤ò¥¼¥í¤«¤éºî¤ê¾å¤²ÈäÏª¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Âè£±£°£°²ó¤òµÇ°¤·¡¢²áµî¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉºîÉÊ¤¬Éü³è¤¹¤ëÆÃÊÌ´ë²è¤âÅ¸³«¡££´£¶Ç¯´Ö£´£±£³£·ºîÉÊ¡Ê»²²Ã¼Ô¤Î¤Ù£±£¸£³£·£±¿Í¡Ë¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö²¾ÁõÂç¾Þ½Ð¾ì¼Ô¤¬Áª¤ÖÌ¾ºî¡¡£Â£Å£Ó£Ô£³£°¡×¤ò¡¢£³»þ´Ö£Ó£Ð¤ÇÈ¯É½¤¹¤ë¡£
¡¡ÊüÁ÷¤òÌó£±¤«·î¸å¤Ë¹µ¤¨¡¢ÇëËÜ¤Ï¡Ö£±£°£°²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ã¤Æ¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ªºîÉÊ¤Î¿ÊÊâ¤Î¤ª¤«¤²¤À¤Í¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÎý½¬¤·¤¿ºîÉÊ¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Ã¤Æ¡¢¹¬¤»¤À¤Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£°ìÊý¤Î¹á¼è¤Ï¡ÖËÍ¤ÏÅÓÃæ¤«¤é£²£°Ç¯°Ê¾å²£¤Ë¤¤¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ò¶¡¤À¤Ã¤¿¿Í¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¿½Ð¾ì¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£½Ð¾ì¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬¼çÌò¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£