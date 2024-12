EBiDAN NEXTより選抜されたBOYZTERIOS from BATTLE BOYS が、12月16日配信リリースとなった新曲「FLY AWAY」をEBiDAN NEXTエリアコラボライブ第2弾にて初披露した。EBiDAN NEXTエリアコラボライブ第2弾はシティホール&ギャラリー五反田で開催された。 第一部には、EBiDAN NEXTよりEBiDAN NEXT TOKYOとEBiDAN NEXT FUKUOKA、そしてBOYZTERIOS from BATTLEBOYSの3組が登場した。

セットリスト

M1. What's Up!!

M2. 超特急 - Fantasy Love Train 〜君の元までつながるRail〜 (BOYZTERIOS from BATTLE BOYS Cover)

M3. PRIZMAX - yours (BOYZTERIOS from BATTLE BOYS Cover)

M4. Rise to the Future

M5. FLY AWAY

リリース情報

「FLY AWAY」





各配信サイト

https://ssm.lnk.to/FLYAWAY

関連リンク

◆Official Website

◆Official YouTube

◆Official Twitter

◆Official Instagram

ライブは、フレッシュなEBiDAN NEXT TOKYOのメンバーが「LOVE MUSIC」を披露し、華やかに幕を開けた。淡いブルージーンズに黄色を差し色とした衣装を身にまとった彼らがステージに現れると、会場は早速歓声に包まれた。続いて披露されたのは「天然Boy!ドジっ子Girl!」。キュートで楽しい楽曲に合わせてファンと一緒に踊り、会場を一体感で満たした。さらに、「みなさんホイッスル持ってますかー?」という掛け声とともに、ホイッスルを使った「エビビ-THE エール-」が始まり、会場のボルテージは最高潮に。笑顔あふれる空間を作り上げた。次に登場したのは、福岡から駆けつけたEBiDAN NEXT FUKUOKAの4名。華やかなアクロバットで登場すると、1曲目の「カチカク」では力強いパフォーマンスを披露。さらに、自分たちで選んだという冬の名曲をカバーし、「皆さんをうっとりさせます」という宣言通りしっとりとした歌声で会場を魅了した。 続いて披露された「Love Me Up」では、ダンスと歌の両面でセクシーさを表現。「皆さん、僕たちに惚れちゃいましたか?僕たちは皆さんのこと、だいだいだいだい…大好きですよ!」と呼びかけ、ファンの心をがっちりと掴んだ。そして最後を飾ったのは、9人体制でパワーアップしたBOYZTERIOS。登場直後の「What's up!!」では勢いのあるパフォーマンスとヘッドバンギングで会場の熱気を一気に高めた。続いて、超特急の「Fantasy Love Train 〜君の元までつながるRail〜 」をカバーし、オルゴール風のサウンドでクリスマス前のロマンチックなムードを演出。“シグナルはいつも青さ”の歌詞でセンターを飾ったメンバーの宮本は、「大好きなカイくんの振り付けができて嬉しかった!」と語り、ファンと喜びを共有した。続いて、PrizmaXの「yours」を長崎と涼瀬がデュエットでカバー。涼瀬はロングトーンをビシッときめ、ラストには長崎のラップで畳み掛け、会場を魅了した。そして、本日の目玉となった新曲2曲を披露。メンバー色違いのカラーパンツと白地に色鮮やかな花のデザインをあしらったキラキラと光る新衣装とともに披露された新曲2曲は、メンバーの個性を活かしたもの。「力強い、今までの僕たちの苦悩を歌詞に落とし込んだ曲」だと話した新曲「Rise to the Future」パワフルさがクセになる、ダンスパフォーマンスが印象的な楽曲。曲中中野のバク宙で会場を驚かせた。仲間たちが互いに支え合い、絆を深めながら、困難を乗り越えつつ未来へと一歩一歩進んでいく姿を描いた、力強さと温かさが込められた一曲。ラストに披露したのは、本日配信リリースされた新曲「FLY AWAY」。「光を届ける未来への曲」と長崎が話したこの楽曲は、彼らの若さを表現するようなアップテンポの青春ソング。BOYZTERIOSが「FLY AWAY」を通じて、聴いてくださる皆さん一人ひとりに、希望に満ちた明るい未来を届けたいという強い思いを込めて制作された一曲となっている。そのメロディと歌詞には、前向きな気持ちや夢を追いかける大切さが散りばめられて、聴く人々の心をそっと後押しするようなメッセージが詰まっている。BOYZTERIOSがボーカルとダンスの両面で確かな実力を持つことを存分にアピールできた内容となった。