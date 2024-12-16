¥À¡¼¥Ó¡¼¤ÇÄËº¨¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¡¡¥Þ¥óC¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¡Ö»ä¤Ï´ÆÆÄ¤À¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¸ø¼°Àï11»î¹ç¤Ç8ÇÔ
¡¡¡þ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè16Àá¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼U 2-1 ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼C¡Ê2024Ç¯12·î15Æü¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡Ë
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ï15Æü¡¢Âè16Àá¤Î4»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼U¤¬Å¨ÃÏ¥¨¥Æ¥£¥Ï¥É¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼C¤Ë2-1¤ÈµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¤¿¡£¥Þ¥óU¤Ï¥ê¡¼¥°ÀïÏ¢ÇÔ¤ò2¤Ç»ß¤á¡¢¾¡¤ÁÅÀ22¤Ç13°Ì¡£¥Þ¥óC¤ÏÄ¾¶á¤Î¸ø¼°Àï11»î¹ç¤Ç8ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ï1»î¹ç¾¯¤Ê¤¤¼ó°Ì¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤È¾¡¤ÁÅÀ9º¹¤Î5°Ì¤Ë¸åÂà¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥óU¤Ï0-1¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾43Ê¬¡¢Áê¼ê¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤òÃ¥¤Ã¤¿¥³¡¼¥È¥¸¥Ü¥ï¡¼¥ëÂåÉ½MF¥¢¥Þ¥É¡¦¥Ç¥£¥¢¥í¤¬ÅÝ¤µ¤ì¤ÆÆÀ¤¿PK¤ò¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½MF¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬·è¤á¤ÆÆ±ÅÀ¡£Æ±45Ê¬¤Ë¤Ï¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥Ç¥£¥¢¥í¤¬Áê¼êGK¤ÎÆ¬¾å¤òÄ¶¤¹¥È¥é¥Ã¥×¤ÇÈ´¤±¡¢·è¾¡¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡º£µ¨ÅÓÃæ¤«¤é»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¥Þ¥óU¤Î¥¢¥â¥ê¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËâË¡¤¬µ¯¤¤¿¡×¤ÈÂç´î¤Ó¡£¡ÖÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¿®¤¸Â³¤±¤¿¡£²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£22ºÐ¤Î¥Ç¥£¥¢¥í¤Ï¡Ö¸åÈ¾¤Ï¤¤¤¤¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï¤É¤ó¤Ê»î¹ç¤Ç¤â¾¡¤Æ¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥Þ¥óC¤ÏÁ°È¾36Ê¬¡¢¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é¥¯¥í¥¢¥Á¥¢ÂåÉ½DF¥°¥Ð¥ë¥Ç¥£¥ª¥ë¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ÇÀèÀ©¤â¡¢¸åÈ¾¤Ï¥·¥å¡¼¥È¥¼¥í¤È¤µ¤¨¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤Ë½ª»Ï¡£¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½MF¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¡¦¥·¥¦¥Ð¤Ï¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÂÐ¤·¡Öµ¯¤³¤ë¤Ù¤¯¤·¤Æµ¯¤¤¿¡×¤È½ªÈ×¤ËPK¤òÍ¿¤¨¤¿Å¸³«¤Ë²×Î©¤Á¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»î¹ç½ªÎ»¤ÈÆ±»þ¤Ë¥Û¡¼¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤òÍá¤Ó¤¿¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤Ï¡Ö²æ¡¹¤Ë¤Ï¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬¤Ê¤¤¡£»ä¤Ï¥Ü¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢´ÆÆÄ¤À¤¬¡¢½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼«ÓÞµ¤Ì£¤ËÏÃ¤·¡¢¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬¿¿¼Â¤À¡×¤È¸·¤·¤¤É½¾ð¤À¤Ã¤¿¡£