¤â¤¦Èà»á¤È¹Ô¤±¤Ð¡©¡¡Î¹¹Ô¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÍ§¾ð¤¬ÇËÃ¾¤·¤¿ÏÃ
½÷Í§Ã£¤ÈÎ¹¹Ô¤¹¤ë¤Î¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢Î¹¹Ô¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤½¤ì¤Þ¤ÇÃçÎÉ¤·¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤¬¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡£
º£²ó¤Ï¡¢¡ÖÎ¹¹Ô¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÍ§¾ð¤¬ÇËÃ¾¤·¤¿ÏÃ¡×¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤ÈÈà»á¤ÈÅÅÏÃ¤ò¤¹¤ëÍ§Ã£¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Èà»á¤ÈÅÅÏÃ
¡ÖÍ§Ã£¤Ë²¹ÀôÎ¹¹Ô¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¹Ô¤¤Î¼ÖÃæ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÈà»á¤ÈÅÅÏÃ¤·¤Æ¤Æ¥¤¥é¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£±¿Å¾¤Ï¤º¤Ã¤È»ä¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÉáÄÌ¤Ê¤é¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇÛÎ¸¤·¤Þ¤»¤ó¡©
¤µ¤é¤Ë¡¢Î¹´Û¤ËÃå¤¤¤Æ¤«¤é¤âÈà»á¤È¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤ò¤·»Ï¤á¤Æ¡¢¡Ø²¹Àô¡¢Àè¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Æ¡ª¡Ù¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤é°ì¿Í¤ÇÍè¤¿¤Û¤¦¤¬100ÇÜ³Ú¤·¤á¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§20Âå ½÷À¡¦¥Í¥¤¥ê¥¹¥È¡¿²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯9·î¡Ë
¢¦ Í§Ã£¤È¤¤¤ë¤Î¤Ë¤º¤Ã¤ÈÈà»á¤ÈÏ¢Íí¤ò¤È¤ë½÷»Ò¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì¤Ê¤é¡ÖÈà»á¤È²¹Àô¤Ë¹Ô¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£