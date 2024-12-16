¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤Ç¥Ð¥ë¥µ¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¹çÆ±¥Ç¥â¡¡¡ÖÀ¯¸¢¤Ï¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¡×
¡¡¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤ÇºÇ¤â¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¡Ö¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡×¤È¡Ö¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡×¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬15Æü¡¢µÄ²ñÁª¤ÈÂçÅýÎÎÁª¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤òµá¤á¤Æ¼óÅÔ¥È¥Ó¥ê¥·¤ò¥Ç¥â¹Ô¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡Æüº¢¤Ï·ã¤·¤¯ÂÐ¹³¤¹¤ë´ÖÊÁ¤À¤¬¡¢¡ÖÀ¯¸¢¤¬¡Ø¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¡Ù¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÈ¿Â§¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï°ìÃ×¤¹¤ë¡×¤ÈÀ¼¤ò¤½¤í¤¨¤¿¡£
¡Ö¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤Ï²¤½£¤À¡×¤Ê¤É¤È¶«¤ó¤Ç¥Ç¥â¹Ô¿Ê¤¹¤ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó=2024Ç¯12·î14Æü¡¢¥È¥Ó¥ê¥·¡¢ÃæÀî¿Î¼ù»£±Æ
¡¡»²²Ã¤·¤¿¤Î¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¤Î¿ôÉ´¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¡£¡Ö¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤Ë±É¸÷¤ò¡×¡Ö¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤Ï²¤½£¤À¡×¤Ê¤É¤È¡Ö±þ±ç¥³¡¼¥ë¡×¤ò¶«¤ó¤ÇÂçÄÌ¤ê¤ò¹Ô¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥¢¥ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¥²¥ª¥ë¥®¤µ¤ó¡Ê17¡Ë¤Ï¡Ö²æ¡¹¤ÏºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤¬¡¢º£Æü¤ÏÃÄ·ë¤·¤¿¡£¿Æ¥í¥·¥¢ÇÉÀ¯¸¢¤ËÈ¿ÂÐ¤·¡¢²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë²ÃÌÁ¤Ë¸þ¤±¤Æ¹ñÌ±¤¬ÃÄ·ë¤Ç¤¤ë¾ÝÄ§¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£