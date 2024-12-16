Á°ÅÄÂçÁ³¤¬¥ê¡¼¥°ÇÕ·è¾¡¤ÇÆÀÅÀ¡ª¡¡PKÀï¤ÎºÇ½ª¥­¥Ã¥«¡¼¤âÀ®¸ù¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Îº£µ¨½é¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¹×¸¥

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"Deadly Daizen Maeda!" 🎙️@CelticFC have turned this one around! 🍀#PremierSportsCup | @spfl pic.twitter.com/UCl5Wp06eY— Premier Sports (@PremSportsTV) December 15, 2024
The moment @CelticFC won it! 🍀— Premier Sports (@PremSportsTV) December 15, 2024
A cup final for the ages won by Daizen Maeda in a penalty shootout 👏#PremierSportsCup | @spfl pic.twitter.com/pexJsMqacN