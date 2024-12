Á°ÅÄÂçÁ³¤¬¥ê¡¼¥°ÇÕ·è¾¡¤ÇÆÀÅÀ¡ª¡¡PKÀï¤ÎºÇ½ª¥­¥Ã¥«¡¼¤âÀ®¸ù¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Îº£µ¨½é¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¹×¸¥

スコティッシュ・リーグカップ決勝が15日に行われ、セルティックとレンジャーズが対戦した。今季のスコットランド国内で最初のタイトルを懸けた一戦の対戦カードは、伝統の“オールドファーム”に決定。2年ぶりのタイトル奪還を目指すセルティックと、昨季王者として14シーズンぶりの連覇に挑むレンジャーズが激突した。セルティックに所属する古橋亨梧、前田大然、旗手怜央と日本人トリオが揃って先発に名を連ねた一戦は、前半も終盤に差し掛かった41分に動く。セルティックの最終ラインのパス回しでミスが発生し、グレッグ・テイラーからの横パスをネディム・バイラミがインターセプト。自ら持ち運んで右へ預けると、ハムザ・イガマネのシュートはGKカスパー・シュマイケルに阻まれたものの、こぼれ球をバイラミが押し込み、レンジャーズが先手を取った。

