¿¹¹áÀ¡¤¬¹ë¸ì¡Ö·ÝÇ½³¦¤Ç¥«¥é¥ª¥±¤È¸À¤Ã¤¿¤é»ä¡×¤Ë£ØÇ¼ÆÀà¤¢¤¶¤È¤¤á½èÀ¤½Ñ¤Ë¡Ö¤½¤ê¤ã¹¥¤«¤ì¤ë¡×
¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¹¹áÀ¡¡Ê29¡Ë¤Î¥«¥é¥ª¥±½èÀ¤½Ñ¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£10ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥Ï¥Þ¥¹¥«ÊüÁ÷Éô¡×¡Ê·îÍË¿¼Ìë0»þ15Ê¬¡Ë¤Ç¡¢¥«¥é¥ª¥±¤Çµ¯¤³¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÐ½èË¡¤òÈäÏª¤·¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£ÊüÁ÷¤Ç¿¹¤Ï¡Ö·ÝÇ½³¦¤Ç¥«¥é¥ª¥±¤È¸À¤Ã¤¿¤é»ä¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¸½ºß¡¢¥«¥é¥ª¥±¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëMC¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥ìÅì»þÂå¤Ë¤Ï¿ô¡¹¤ÎËºÇ¯²ñ¤Ç¥«¥é¥ª¥±¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢aiko¤Î¡Ö¥Ü¡¼¥¤¥Õ¥ì¥ó¥É¡×¤ò¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£
ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¡Ö¥«¥é¥ª¥±¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç²Î¾§Ãæ¤ËÅ¹°÷¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿ºÝ¤ÎÂÐ½èË¡¡×¤òÅÁ¼ø¡£Å¹°÷¤¬Æþ¼¼¤·¤¿ºÝ¡¢²Î¾§¤ò°ì»þÃæÃÇ¤·¡¢°û¤ßÊª¤ÎÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ó¾å¤²¼êºÝÎÉ¤¯Ê¬ÇÛ¡£Å¹°÷¤¬Âà½Ð¤ÎºÝ¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥Þ¥¤¥¯¤Ç´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢¥µ¥ÓÁ°¸å¤Ë¡Ö´¥¡ÁÇÕ¡ª¡×¤òÆþ¤ì¡¢À¹¤ê¾å¤²¤ë¼êË¡¤ò¸ø³«¡£Â¾¤Ë¤â¥È¥¤¥ì¤Ë½ÐÆþ¤ê¤¹¤ëºÝ¤ÎÂÐ½èË¡¡¢Æ±È¼¼Ô¤ËÃÎ¤é¤Ê¤¤¶Ê¤ò²Î¤ï¤ì¤¿ºÝ¤Ë¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤ëÊýË¡¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¼ÂÀï¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¿¹¤Î¥«¥é¥ª¥±½èÀ¤½Ñ¤È²Î¾§ÎÏ¤ËÂÐ¤·¡ÖÃ¯¤«°ì½ï¤Ë¥«¥é¥ª¥±¤Çaiko²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÈþ½÷¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤Æ¤«¿¹¹áÀ¡¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Î¤¦¤Þ¤¤¤Ê¡£¾Ð¡×¡Ö¿¹¹áÀ¡¤µ¤ó¤¬ËºÇ¯²ñ¤Î¥«¥é¥ª¥±¤Ç¡Ø¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤»þ¤Ï¥µ¥Ó¤ò¼ÙËâ¤·¤Ê¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¹Ô¤¯¡Ù¤È¤«¡ØÁ´Á³ÃÎ¤é¤Ê¤¤²Î¤Ï1ÈÖ¤òÊ¹¤¤ËÅ°¤·¤Æ¥ê¥º¥à¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢2ÈÖ¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë²Î¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¾ì¤òÀ¹¤ê²¼¤²¤Ê¤¤µ¤¸¯¤¤¤¬¤¹¤´¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤ê¤ã¤¢¹¥¤«¤ì¤ë¤ï¤Ê¤È¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿¹¹áÀ¡¤Î¥«¥é¥ª¥±½èÀ¤½Ñ¤¹¤´¤¹¤®¤Æ¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö¿¹¹áÀ¡¤µ¤ó¤Î¥«¥é¥ª¥±¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡¢¿Í´Ö½¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É´°àú¡×¡Ö¿¹¹áÀ¡¤µ¤ó¤Î¥«¥é¥ª¥±¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¥¥ã¥Ð¾î¤·¤Æ¤ë¡¡À¼ÎÌ¤È²»Äø¤â¤â¤Ï¤ä²Î¼ê¥ì¥Ù¥ë¡¡¥¢¥É¥ê¥Ö¤â¤¤¤¤Æ¤Æ¡¡´¥ÇÕ¤Þ¤Ç¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤µ¤¹¤¬²á¤®¤ë¡¡¤³¤ó¤Ê½÷À¤ÈÃËÀ¤Ï°û¤ß¤¿¤¤¤Ï¤º¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£