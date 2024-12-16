Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¿´Éô¤ÇÉÔÈ¯ÃÆÅ±µî¡¢ÃÏ²¼Å´¤â°ìÉô±¿µÙ¡Ä½»Ì±¤é£³£·£°£°¿ÍÈòÆñ¤Ç¸½¾ìÉÕ¶á¤Ï´×»¶
¡¡Ì¾¸Å²°»ÔÅì¶è°ª¤Ç£±£°·î¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿ÉÔÈ¯ÃÆ¤ÎÅ±µîºî¶È¤¬£±£µÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¸½¾ì¤«¤éÈ¾·ÂÌó£³£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÏÎ©¤ÁÆþ¤ê¤¬µ¬À©¤µ¤ì¡¢ÃÏ²¼Å´¤â°ìÉô¶è´Ö¤Ç±¿µÙ¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î·Ù²üÂÖÀª¤¬¼è¤é¤ì¤¿¤¬¡¢Ìó£³»þ´Ö¤Çºî¶È¤ÏÌµ»ö´°Î»¤·¤¿¡£
¡¡»Ô¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºî¶È¤Ï¤³¤ÎÆü¸áÁ°£±£°»þ¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢Î¦¾å¼«±ÒÂâ¤¬ÉÔÈ¯ÃÆ¤Î¿®´É¤ò½üµî¤·¡¢¸½¾ì¤«¤é±¿¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ºî¶È¤ËÈ¼¤¤¡¢»Ô¤Ï¸½¾ìÉÕ¶á¤Î½»Ì±¤éÌó£³£·£°£°¿Í¤ËÈòÆñ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤Û¤«¡¢»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¤ÏÅì»³Àþ¤Î±É¡½ÃÓ²¼´Ö¤ÈºùÄÌÀþ¤ÎÂÀ¹ÞÄÌ¡½º£ÃÓ´Ö¤Ç±¿µÙ¡£»Ô¥Ð¥¹¤â±ª²ó¡Ê¤¦¤«¤¤¡Ë±¿Å¾¤·¤¿¤¿¤á¡¢¸½¾ìÉÕ¶á¤Ï°ì»þ´×»¶¤È¤·¤¿¡£
¡¡»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÉÔÈ¯ÃÆ¤ÏÁ´Ä¹Ìó£±£±£µ¥»¥ó¥Á¡¢½Å¤µÌó£²£µ£°¥¥í¤ÎÊÆ¹ñÀ½ÉáÄÌÇúÃÆ¤Ç¡¢£±£°·î£²£´Æü¡¢·úÊª²òÂÎºî¶ÈÃæ¤Îºî¶È°÷¤¬È¯¸«¤·¤¿¡£