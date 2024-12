ソニー・ピクチャーズではこれまで、『ヴェノム』シリーズや『モービウス』と、スパイダーマンに関連するマーベル・キャクターたちの単独映画が製作されてきた。最新作『クレイヴン・ザ・ハンター』も日米で公開となったが、このユニバースでは未だスパイダーマンとの合流が果たせていない。一説では『クレイヴン・ザ・ハンター』をもってユニバースに幕が下ろされるのではとの情報もあり、先行き不透明な状況だ。

中でもクレイヴンは、コミックではスパイダーマン狩りに異常な執念を燃やすヴィラン。スパイダーマンがいなくては、彼の物語は完結できないはずだ。本作にカリプソ役として出演するアリアナ・デボーズは、クレイヴンとスパイダーマンは戦うべきだと米に訴えている。

「今作は独立した映画でオリジン・ストーリーですけど、クレイヴンにはスパイダーマンとの壮大な対決が相応しいと思います。実際に、そういう原作コミックもあるわけですし。みんなが望むものをやるべきです。そこにカリプソの出番があれば、なお良しですね!」

MARVEL and all related character names: © & TM 2024 MARVEL ©2021 CTMG. © & 2021 MARVEL. All Rights Reserved.

主演アーロン・テイラー=ジョンソンの方も、スパイダーマン役トム・ホランドと共演できる日を心待ちにしているようだ。「最後にトムと話したのは、彼の舞台(『ロミオとジュリエット』)のバックステージでした。彼は本当に素晴らしいですよ。すごい役者ですし、彼と共演できるのならいつだって嬉しいです」。

クレイヴン・ザ・ハンターをナメるなよと、ジョンソンは筆者に。「この映画を観れば、彼の強さがわかるはず」と意気込み、スパイダーマンは1人で倒せると宣戦布告をして見せたのだ。「この映画を観に来て、どうなるか見てほしい。ガッカリはさせません」。

『クレイヴン・ザ・ハンター』は公開中。

Source: