ÂçÃ«æÆÊ¿¡¡¥À¥¦¥óÃå¤¿¥Ç¥³¥Ô¥ó¤ÈÅß¤Î¤ª»¶Êâ¡¡¡ÖËÉ´¨ÂÐºö¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê30¡Ë¤¬15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°¦¸¤¤Î¥Ç¥³¥Ô¥ó¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤ò¥Ç¥³¥Ô¥ó¤È¤È¤â¤ËË¬Ìä¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¥Ç¥³¥Ô¥ó¤¬Êú¤¨¤é¤ì¤ë¼Ì¿¿¤ä¡¢ÂçÃ«¤Î»£±Æ¤ò¥½¥Õ¥¡¤Ë¤Á¤ç¤³¤ó¤ÈºÂ¤Ã¤ÆÂÔ¤Ä»Ñ¤Ê¤É°¦¤é¤·¤¤¼Ì¿¿¤¬¤º¤é¤ê¡£¤µ¤é¤Ë¥À¥¦¥ó¤òÃå¤¿¡ÈÅß»ÅÍÍ¤Î¥Ç¥³¥Ô¥ó¡É¤È»¶Êâ¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö´¨¤µÂÐºö¤·¤Æ¤ë¥Ç¥³¥Ô¥ó¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥Ç¥³¥Ô¥ó²Ä°¦¤¤¡×¡Ö´¨¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¥³¡¼¥ÈÃå¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Í¡¢¥Ç¥³¤¯¤ó¡×¡Ö¥Ç¥³¤Á¤ã¤óËÉ´¨ÂÐºö¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡×¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£