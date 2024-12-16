¥¨¥Ù¥ì¥¹¥È¤Î´Ñ¸÷¥Ø¥ê¤Ë¶Ø»ßÁûÆ°¡¡¡ÖÁû²»¸ø³²¡×?¡¡¶È³¦¤Ï¶¯¤¯È¿È¯
¡¡À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥¨¥Ù¥ì¥¹¥È¤ò´Þ¤à¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤ÎÀ¤³¦¼«Á³°ä»º¡Ö¥µ¥¬¥ë¥Þ¡¼¥¿¹ñÎ©¸ø±à¡×¤Ç¡¢´Ñ¸÷µÒ¸þ¤±¤Î¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤ÎÈô¹Ô¶Ø»ß¤òµá¤á¤ëÆ°¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Áû²»¤äÀ¸Â©¤¹¤ëÆ°Êª¤Ê¤É¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÁÊ¤¨¤ë¹ñÎ©¸ø±àÂ¦¤ËÂÐ¤·¡¢±¿±Ä´ë¶È¤ÏÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥í¥·¥¢Ê¼¡×¤È¤·¤Æ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤ÎÀïÆ®¤Ë»²²Ã¤·¡¢Àï»à¤·¤¿¥Í¥Ñ¡¼¥ë¿Í
¡¡¸ø±àÆâ¤Ç¤Ï¶áÇ¯¡¢´Ñ¸÷¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤¢¤ë½Õ¤È½©¤Ë¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤¬·×6Àé²ó°Ê¾åÈô¹Ô¡£»þ´Ö¤ò¤«¤±¤º¤Ë¥¨¥Ù¥ì¥¹¥È¤ÎÀä·Ê¤Î»£±Æ¤ò´õË¾¤¹¤ë³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤é¤Î¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¹ñÎ©¸ø±àÂ¦¤Ïº£·î11Æü¡¢Ì±´Ö¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼´ë¶È¤ËÂÐ¤·¡¢ÍèÇ¯1·î1Æü¤«¤é¥¨¥Ù¥ì¥¹¥È¼þÊÕ¤Î¾å¶õ¤ÎÈô¹Ô¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¤ÈÄÌÃÎ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥·¥å¥Þ¡¦¥é¥Ê¾åµé¼«Á³ÊÝ¸î´±¤Ï¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÁáÄ«¤«¤é¤Û¤Ü°ìÆüÃæÈô¹Ô¤·¡¢Áû²»¸ø³²¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¸ø±àÆâ¤ÎÌîÀ¸Æ°Êª¤ò¸«¤ë¤¿¤á¡¢Äã¶õÈô¹Ô¤¹¤ë¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢À¸ÂÖ·Ï¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ±Ñ»ú»æ¥«¥È¥Þ¥ó¥º¡¦¥Ý¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤¬»ØÄê³°¤Î¾ì½ê¤ÇÃåÎ¦¤·¤¿¤ê¡¢Æ°Êª¤ÎÌ©Í¢¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤Îµ¿¤¤¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢±¿±Ä´ë¶ÈÂ¦¤Ï¡Ö´Ñ¸÷¼ýÆþ¤¬¸º¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿È¯¡£´Ñ¸÷µÒ¤Ï1¿ÍÅö¤¿¤ê¡¢¸ø±à¤ÎÊÝ¸îÈñ¤äÃÏ°è¤ÎÈ¯Å¸¤Ê¤É¤ÎÌ¾ÌÜ¤ò´Þ¤á¤Æ1Ëü¥Í¥Ñ¡¼¥ë¥ë¥Ô¡¼¡ÊÌó1Ëü1Àé±ß¡ËÁ°¸å¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤â¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ÃÏ¤ÎÌ±´Ö¹Ò¶õ¶É¤â13Æü¡¢¡Ö¸ø±àÂ¦¤¬¶Ø»ß¤ò¶¯À©¤¹¤ëº¬µò¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢Èô¹Ô¤Î·ÑÂ³¤Ï²ÄÇ½¤À¤È¤Î¸«²ò¤òÄó¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¼±¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÈô¹Ô¤ÏÂ³¤±¤Ä¤Ä¡¢¥ë¡¼¥È¤ò·è¤á¤ÆÁû²»¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Ñ¸÷¶È¤È¼«Á³ÊÝ¸î¤ÎÎ¾Î©¤ò¿Þ¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¥Ë¥å¡¼¥Ç¥ê¡¼=ÀÐ¸¶¹§¡Ë