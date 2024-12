BSテレ東では、2025年1月8日(水)から、「ワカコ酒 Season8」(毎週水曜深夜 24時~24時30分)を放送します。本作は「酒呑みの舌」を持って生まれた OL・村崎ワカコ(26歳)が様々な酒場をさすらい、ひとり酒を堪能するドラマシリーズで、累計320万部(紙・電子合計/既刊 23巻)を超える新久千映の「ワカコ酒」(月刊コミックゼノン/コアミックス)が原作です。Season8の第1夜放送日で、「ワカコ酒」はドラマ初回放送から、おかげさまでちょうど10年目を迎えます。

主演はシリーズを通して村崎ワカコを演じてきた武田梨奈。ワカコの行きつけのお店「逢楽」の大将(野添義弘)や青柳(鎌苅健太)、会社の同僚であるみぃさん(山田キヌヲ)など、おなじみのメンバーに加え、追加キャストを解禁!!! 「こもり亭」の大将役で津田寛治が、ワカコの母、村崎ヒトミ役で島崎和歌子が出演します。ベテランの二人がどのように物語に絡んでくるのか・・・。さらに、第1夜「最強のチキン南蛮」(1月8日放送予定)では、ヒデ(ペナルティ)、第4夜「北陸の味を東京で」 (1月29日放送予定)では、雷鳥のゲスト出演が決定! どうぞお楽しみに!!!

キービジュアル

美しい雪山に温かい食べ物、そして熱燗を手にポーズを取るワカコの柔らかい表情が特徴的なキービジュアルに仕上がりました。Season8ではどんな料理が登場するのか。期待してお待ちください!

30秒トレーラー

本ドラマの30秒トレーラーが解禁。ひとり酒を楽しむワカコの嬉しそうな表情、ほかほかグルメ…!冬の外呑みの楽しさが伝わり、ワクワクしてしまう映像に仕上がっています。

→ → https://youtu.be/MnL3kh9C2gs← ←

そして、本作を彩るオープニング主題歌に、「みんなの遊び場」をコンセプトに活動する 11 人からなる女性アイドルグループGANG PARADEの「Sparkling Moon」が決定!“待ち侘びた夜に大人しくなんてしていられない!”という歌詞が、美味しいお酒を求めていろいろな酒場をさすらうワカコの姿に重なります。レトロかつ華やかなオープニング映像にもご期待ください。



さらに、エンディングテーマは、シンガーソングライター栞寧(しおね)の「幸せの空気」に決定!栞寧が紡ぐ力強く胸に響く圧倒的な歌唱力とともに、「ワカコ酒 Season8」の世界に浸ってください。

オープニング主題歌

GANG PARADE 「Sparkling Moon」(FUELED BY MENTAIKO/Warner Music Japan)

■コメント

初めまして!エンジョイプレイ みんなの遊び場 GANG PARADE です!

『Sparkling Moon』はワカコ酒の主題歌になるということが決定してから作っていただいた、ワカコさんとお酒の関係性を歌っているような楽曲になっています。私もひとり酒をよくするのでワカコさんに親近感を抱きながら歌いました。ドラマと共に味わったり、皆さんのお酒のおつまみのような曲になったら嬉しいです!ヤママチミキ(GANG PARADE)

■プロフィール

「みんなの遊び場」をコンセプトに活動する、ヤママチミキ、ユメノユア、キャン・GP・マイカ、ココ・パーティン・ココ、ユイ・ガ・ドクソン、月ノウサギ、キラ・メイ、キャ・ノン、チャンベイビー、ナルハワールド、アイナスターの11人からなる女性アイドルグループ。

2019年4月にワーナーミュージック・ジャパン内のレーベル「FUELED BY MENTAIKO」よりメジャーデビュー。 2023年5月には、メジャー2nd アルバム『OUR PARADE』をリリースし、オリコン/ビルボードでの週間1位を獲得。2024年1月、GANG PARADEとしては4年8ヶ月ぶりの日比谷野外大音楽堂でのワンマンライブ「天晴れ!真冬の大ギャンパレ音楽祭 in 日比谷野音」を開催しソールドアウト。11月30日(土)には LINE CUBE SHIBUYA でワンマンライブ「TO BE BORN」を開催し、こちらもソールドアウトさせ大成功を収めた。

12月25日(水)には Major 7th Single「Sparkling Moon / グッドラック・マイフューチャー」をリリースする。

エンディングテーマ

栞寧「幸せの空気」(ドリーミュージック)

■コメント

1日が終わろうとする最後の最後で、美味しいご飯と出会えた時、今日も頑張ったなーと心がホッとします。ひとりになった瞬間にため息をつくことがありますが、これはゆっくりとした時間を過ごせている証拠で、次に幸せの空気を飲み込むための準備だと思ってます。自分を幸せにするために明日も頑張ろう、そう思ってこの曲を書きました。

■プロフィール

路上で弾き語りライブを始め、現在は東京を中心に音楽活動をしている。2022年9月メジャーデビュー。力強くストレートな歌声とは裏腹に、紡がれていく彼女の詩はとても繊細で心の奥底に浸透していくような優しさがある。そんな等身大の想いを表現する日本の女性シンガーソングライター。

原作紹介

©新久千映/コアミックス

新久千映「ワカコ酒」(月刊コミックゼノン/コアミックス)

1~23巻 好評発売中!

24巻 2025年2月20日(木)発売予定‼

---

村崎ワカコ26歳。酒呑みの舌を持って生まれたがゆえに

今宵も居場所を求めてさすらう女ひとり酒。

あなたの隣にいるかもしれない、おひとり様仕様の呑兵衛ショート♪

---

「ワカコ酒」1話試し読み:https://comic-zenon.com/episode/10834108156688950516

【Season8 各話タイトル】(※放送日は予定)

1月8日(水) 第1夜「最強のチキン南蛮」 1月15日(水) 第2夜 「昭和レトロに乾杯」

1月22日(水) 第3夜 「ガチ中華と町中華」 1月29日(水) 第4夜 「北陸の味を東京で」

2月5日(水) 第5夜 「けむりの旨み」 2月12日(水) 第6夜 「炎のカマンベール」

2月19日(水) 第7夜 「大将と大将の味」 2月26日(水) 第8夜 「朝活でぷしゅー♪」

3月5日(水) 第9夜 「初めての町鮨」 3月12日(水) 第10夜 「老舗洋食と母の愛」

3月19日(水) 第11夜 「アジアごはんと酒」 3月26日(水) 第12夜 「白焼きのご褒美」

≪イントロダクション≫

今日もしあわせひとり酒ー

村崎ワカコは酒と料理が何より大好きな26歳。偶然見つけた店でも、勇気を出して一歩足を踏み入れる呑兵衛女子である。ワカコは職場での出来事に想いを巡らせたり、他のお客さんたちの会話に耳を傾けたりしながら、酒場でのひとり呑みを満喫している。時にはこれと決めた料理と酒に舌鼓をうち、時にはまったりと旬の料理とお酒を嗜み―そんなワカコの酒との付き合いを優しく見守る友人や会社の同僚、行きつけの店「逢楽」の大将ら、周りの人々。酒と料理がぴったりと合わさった刹那、全身が高揚感に包まれた彼女の口からは、思わず「ぷしゅー」と吐息が漏れる。ワカコ、至福の瞬間である。

≪番組概要≫

【タイトル】 ワカコ酒 Season8

【放送日時】 2025年1月8日(水) スタート 毎週水曜 深夜 24時~24時30分

【放送局】 BSテレ東(BS⑦ch)/ BSテレ東4K(4K⑦ch) 全国無料放送

【配信】 NTT ドコモの映像配信サービス「Lemino プレミアム」では1週間独占先行配信され、第1話から最新話まで全話ご視聴いただけます。

▶Lemino:https://lemino.docomo.ne.jp/

広告付き無料動画配信サービス「ネットもテレ東」「TVer」では、BSテレ東での放送直後より最新話を1週間無料配信。

▶テレ東HP:https://video.tv-tokyo.co.jp/

▶TVer:https://tver.jp/

【原作】 新久千映「ワカコ酒」(月刊コミックゼノン/コアミックス)

【出演】 武田梨奈 島崎和歌子 山田キヌヲ 鎌苅健太 門間航 辻本達規 渡部瑞貴

佐古井隆之 長谷川慎也 しおつかこうへい 野添義弘 津田寛治

ゲスト:ヒデ(ペナルティ) お姉ちゃん・ゆういち(雷鳥)ほか

【監督】 久万真路 若林将平 窪田太郎

【脚本】 阿相クミコ 女里山桃花 久万真路 若林将平

【チーフプロデューサー】 森田昇 (テレビ東京)

【プロデューサー】 川村庄子(テレビ東京) 石井光雄(エムロックス) 湊谷恭史(ダーウィン)

【コンテンツプロデューサー】 荻野史歩(テレビ東京) 髙橋初来(テレビ東京)

【制作】 BSテレ東 ダーウィン

【製作・著作】 2025「ワカコ酒 8」製作委員会

【公式 HP】 https://www.bs-tvtokyo.co.jp/wakako_zake/

【公式X】 @wakakozake_TV

【公式 Instagram】 @wakakozake_tv