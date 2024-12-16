¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·ÂÐ¸þ¼Ö¤Ë¾×ÆÍ ¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤¿¤«¡¡ÂáÊá¤ÎÃË¡Ö¼ò¤Î¤»¤¤¤«¤â¡×¤ÈÏÃ¤¹¡¡°¦ÃÎ¡¦½ÕÆü°æ»Ô
15Æü¡¢°¦ÃÎ¸©½ÕÆü°æ»Ô¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¡¢ÂÐ¸þ¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Æ½÷À¤Ë¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢42ºÐ¤ÎÃË¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·ÂÐ¸þ¼Ö¤Ë¾×ÆÍ ¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤¿¤«¡¡ÂáÊá¤ÎÃË¡Ö¼ò¤Î¤»¤¤¤«¤â¡×¤ÈÏÃ¤¹¡¡°¦ÃÎ¡¦½ÕÆü°æ»Ô
²á¼º±¿Å¾½ý³²¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿½ÕÆü°æ»Ô¤ÎÌµ¿¦¡¢¿¹ÅÄ¿¿»ÊÍÆµ¿¼Ô42ºÐ¤Ï¡¢15Æü¸á¸å6»þÈ¾¤´¤í¡¢½ÕÆü°æ»ÔÇð¸¶Ä®¤Î¿®¹æ¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾Ãæ¡¢
ÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾èÍÑ¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¡Ê60¡Ë¤Ë
¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½÷À¤Ï·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¿¹ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢
¡Ö¤ª¼ò¤Î¤»¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿¹ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï·Ù»¡¤Î°û¼ò¸¡ºº¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢
·Ù»¡¤Ï¿¹ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤¬¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£