¥à¡¼¥ó¡¦¥ê¡¼¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡Úº£½µ¤ÎÀ±¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¿12·î16Æü¡Ý12·î22Æü¡Û -
»É·ãÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤ËÁø¶ø¤Ç¤¤ë½µ¡£
»Å»ö¤âÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë°Æ·ï¤Ê¤É¤¬Éñ¤¤¹þ¤ß¤½¤¦¡£
¤¿¤À¡¢·ò¹¯ÌÌ¤ÏÃí°Õ¡£ÄË¤ß¤¬Â³¤¯¿Í¤ÏË»¤·¤µ¤Ë¤«¤Þ¤±ÊüÃÖ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡£
¶â±¿¤Ï»È¤¦¤³¤È¤Ç²ó¤ë°Å¼¨¤¬¡£
Îø°¦±¿¤Ï¥â¥Æ´ü¡£¼«Á³ÂÎ¤Ç¤¤¤Æ¤âÁê¼ê¤òÌ´Ãæ¤Ë¤µ¤»¤ë¥ª¡¼¥é¤¬Á´³«¤Ë¡£
»Å»ö¤âÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë°Æ·ï¤Ê¤É¤¬Éñ¤¤¹þ¤ß¤½¤¦¡£
¤¿¤À¡¢·ò¹¯ÌÌ¤ÏÃí°Õ¡£ÄË¤ß¤¬Â³¤¯¿Í¤ÏË»¤·¤µ¤Ë¤«¤Þ¤±ÊüÃÖ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡£
¶â±¿¤Ï»È¤¦¤³¤È¤Ç²ó¤ë°Å¼¨¤¬¡£
Îø°¦±¿¤Ï¥â¥Æ´ü¡£¼«Á³ÂÎ¤Ç¤¤¤Æ¤âÁê¼ê¤òÌ´Ãæ¤Ë¤µ¤»¤ë¥ª¡¼¥é¤¬Á´³«¤Ë¡£