本日の予定【経済指標】
【日本】
機械受注（10月）08:50
予想 0.9% 前回 -0.7%（前月比)
予想 0.4% 前回 -4.8%（前年比)
【英国】
ライトムーブ住宅価格（12月）09:01
予想 N/A 前回 -1.4%（前月比)
予想 N/A 前回 1.2%（前年比)
製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（12月）18:30
予想 48.4 前回 48.0（製造業PMI（購買担当者指数）)
サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（12月）18:30
予想 50.9 前回 50.8（サービス業PMI（購買担当者指数）)
【中国】
新築住宅販売価格（11月）10:30
予想 N/A 前回 -0.51%（前月比)
鉱工業生産指数（11月）11:00
予想 5.4% 前回 5.3%（前年比)
予想 5.7% 前回 5.8%（年初来・前年比)
小売売上高（11月）11:00
予想 5.1% 前回 4.8%（前年比)
予想 3.6% 前回 3.5%（年初来・前年比)
【ユーロ圏】
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（12月）17:30
予想 43.0 前回 43.0（製造業PMI（購買担当者指数）)
ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（12月）17:30
予想 49.2 前回 49.3（非製造業PMI（購買担当者指数）)
ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（12月）18:00
予想 45.4 前回 45.2（ユーロ圏製造業PMI)
ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（12月）18:00
予想 49.4 前回 49.5（ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者指数）)
【カナダ】
住宅着工件数（11月）22:15
予想 24.5万件 前回 24.08万件（住宅着工件数)
【米国】
ニューヨーク連銀製造業景気指数（12月）22:30
予想 5.8 前回 31.2（ニューヨーク連銀製造業景気指数)
PMI（購買担当者景気指数・速報値）（12月）23:45
予想 49.6 前回 49.7（製造業PMI・速報値)
予想 55.9 前回 56.1（非製造業PMI・速報値)
予想 55.2 前回 54.9（コンポジットPMI・速報値)
※予定は変更することがあります
機械受注（10月）08:50
予想 0.9% 前回 -0.7%（前月比)
予想 0.4% 前回 -4.8%（前年比)
【英国】
ライトムーブ住宅価格（12月）09:01
予想 N/A 前回 -1.4%（前月比)
予想 N/A 前回 1.2%（前年比)
製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（12月）18:30
予想 48.4 前回 48.0（製造業PMI（購買担当者指数）)
サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（12月）18:30
予想 50.9 前回 50.8（サービス業PMI（購買担当者指数）)
【中国】
新築住宅販売価格（11月）10:30
予想 N/A 前回 -0.51%（前月比)
鉱工業生産指数（11月）11:00
予想 5.4% 前回 5.3%（前年比)
予想 5.7% 前回 5.8%（年初来・前年比)
小売売上高（11月）11:00
予想 5.1% 前回 4.8%（前年比)
予想 3.6% 前回 3.5%（年初来・前年比)
【ユーロ圏】
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（12月）17:30
予想 43.0 前回 43.0（製造業PMI（購買担当者指数）)
ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（12月）17:30
予想 49.2 前回 49.3（非製造業PMI（購買担当者指数）)
ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（12月）18:00
予想 45.4 前回 45.2（ユーロ圏製造業PMI)
ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（12月）18:00
予想 49.4 前回 49.5（ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者指数）)
【カナダ】
住宅着工件数（11月）22:15
予想 24.5万件 前回 24.08万件（住宅着工件数)
【米国】
ニューヨーク連銀製造業景気指数（12月）22:30
予想 5.8 前回 31.2（ニューヨーク連銀製造業景気指数)
PMI（購買担当者景気指数・速報値）（12月）23:45
予想 49.6 前回 49.7（製造業PMI・速報値)
予想 55.9 前回 56.1（非製造業PMI・速報値)
予想 55.2 前回 54.9（コンポジットPMI・速報値)
※予定は変更することがあります