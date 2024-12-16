【日本】
機械受注（10月）08:50
予想　0.9%　前回　-0.7%（前月比)
予想　0.4%　前回　-4.8%（前年比)

【英国】
ライトムーブ住宅価格（12月）09:01
予想　N/A　前回　-1.4%（前月比)
予想　N/A　前回　1.2%（前年比)

製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（12月）18:30
予想　48.4　前回　48.0（製造業PMI（購買担当者指数）)

サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（12月）18:30
予想　50.9　前回　50.8（サービス業PMI（購買担当者指数）)

【中国】
新築住宅販売価格（11月）10:30
予想　N/A　前回　-0.51%（前月比)

鉱工業生産指数（11月）11:00　
予想　5.4%　前回　5.3%（前年比)
予想　5.7%　前回　5.8%（年初来・前年比)

小売売上高（11月）11:00
予想　5.1%　前回　4.8%（前年比)
予想　3.6%　前回　3.5%（年初来・前年比)

【ユーロ圏】
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（12月）17:30　
予想　43.0　前回　43.0（製造業PMI（購買担当者指数）)

ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（12月）17:30
予想　49.2　前回　49.3（非製造業PMI（購買担当者指数）)

ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（12月）18:00
予想　45.4　前回　45.2（ユーロ圏製造業PMI)

ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（12月）18:00
予想　49.4　前回　49.5（ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者指数）)

【カナダ】
住宅着工件数（11月）22:15　
予想　24.5万件　前回　24.08万件（住宅着工件数)

【米国】
ニューヨーク連銀製造業景気指数（12月）22:30
予想　5.8　前回　31.2（ニューヨーク連銀製造業景気指数)

PMI（購買担当者景気指数・速報値）（12月）23:45
予想　49.6　前回　49.7（製造業PMI・速報値)　
予想　55.9　前回　56.1（非製造業PMI・速報値)
予想　55.2　前回　54.9（コンポジットPMI・速報値)

※予定は変更することがあります