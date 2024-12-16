【日本】

機械受注（10月）08:50

予想 0.9% 前回 -0.7%（前月比)

予想 0.4% 前回 -4.8%（前年比)



【英国】

ライトムーブ住宅価格（12月）09:01

予想 N/A 前回 -1.4%（前月比)

予想 N/A 前回 1.2%（前年比)



製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（12月）18:30

予想 48.4 前回 48.0（製造業PMI（購買担当者指数）)



サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（12月）18:30

予想 50.9 前回 50.8（サービス業PMI（購買担当者指数）)



【中国】

新築住宅販売価格（11月）10:30

予想 N/A 前回 -0.51%（前月比)



鉱工業生産指数（11月）11:00

予想 5.4% 前回 5.3%（前年比)

予想 5.7% 前回 5.8%（年初来・前年比)



小売売上高（11月）11:00

予想 5.1% 前回 4.8%（前年比)

予想 3.6% 前回 3.5%（年初来・前年比)



【ユーロ圏】

ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（12月）17:30

予想 43.0 前回 43.0（製造業PMI（購買担当者指数）)



ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（12月）17:30

予想 49.2 前回 49.3（非製造業PMI（購買担当者指数）)



ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（12月）18:00

予想 45.4 前回 45.2（ユーロ圏製造業PMI)



ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（12月）18:00

予想 49.4 前回 49.5（ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者指数）)



【カナダ】

住宅着工件数（11月）22:15

予想 24.5万件 前回 24.08万件（住宅着工件数)



【米国】

ニューヨーク連銀製造業景気指数（12月）22:30

予想 5.8 前回 31.2（ニューヨーク連銀製造業景気指数)



PMI（購買担当者景気指数・速報値）（12月）23:45

予想 49.6 前回 49.7（製造業PMI・速報値)

予想 55.9 前回 56.1（非製造業PMI・速報値)

予想 55.2 前回 54.9（コンポジットPMI・速報値)



※予定は変更することがあります

外部サイト