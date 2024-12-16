【エリア別】「arrows We2 F-52E」首位に！ 東京圏で今売れてるAndroidスマートフォンTOP10 2024/12/16
「BCNランキング」2024年12月2日〜8日の日次集計データ・東京圏（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）によると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 arrows We2 F-52E（FCNT）
2位 Redmi 12 5G 8GB/256GB（Xiaomi）
3位 Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）
4位 Pixel 9 128GB(SoftBank)（Google）
5位 arrows We2 FCG02（FCNT）
6位 Galaxy S24 SC-51E（SAMSUNG）
7位 AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）
8位 AQUOS wish3 SH-M25（シャープ）
9位 edge 40（Motorola Mobility）
10位 moto g24（Motorola Mobility）
arrows We2 F-52E
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 arrows We2 F-52E（FCNT）
2位 Redmi 12 5G 8GB/256GB（Xiaomi）
3位 Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）
4位 Pixel 9 128GB(SoftBank)（Google）
6位 Galaxy S24 SC-51E（SAMSUNG）
7位 AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）
8位 AQUOS wish3 SH-M25（シャープ）
9位 edge 40（Motorola Mobility）
10位 moto g24（Motorola Mobility）
arrows We2 F-52E
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。