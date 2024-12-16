ÅÏÊÕ¸¬¡¡¶Ë´¨¤ÎÅß»³¤Ç¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¤Î¡ÈÌ¿¤òµß¤Ã¤¿¡É²áµî¡¡¾ï¤Ë»£±Æ»þ¤Ë»ý»²¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬ÌòÎ©¤Ã¤¿
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÅÏÊÕ¸¬¡Ê65¡Ë¤¬15Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS·Ï¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×¡ÊÆüÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÊÆÇÐÍ¥¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¡Ê50¡Ë¤òµß¤Ã¤¿²áµî¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÅÏÊÕ¤¬½Ð±é¤·¤¿³¤³°±Ç²è¤ÏÁ´15ºîÉÊ¡£¡ÈÅÏÊÕ¸¬¡É¤ÎÌ¾¤¬À¤³¦¤Ë¹¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ï¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ140²¯±ß¤òµÏ¿¤·¤¿±Ç²è¡Ö¥é¥¹¥È¡¡¥µ¥à¥é¥¤¡×¡Ê2003Ç¯¸ø³«¡Ë¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤ÇÊÆ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ½õ±éÃËÍ¥¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¡¢°ìÌö¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼ÎÓ½¤¡×¤Î´ë²èÆâ¤Ç¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¤¬ÅÏÊÕ¤Î¤³¤È¤òÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¡Ö2¿Í¤Î´Ö¤Ë¤ÏÀ¤¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿ô¡¹¤ÎÅÁÀâ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£¤½¤Î°ì¤Ä¡Ö¶Ë´¨¤ÎÅß»³¤Ç¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¤ÎÌ¿¤òµß½Ð¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢VTR¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤¬±Ç²è¤ä¤ó¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¿Áê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÏÊÕ¤Ï¡ÖËÍ¡¢¤¤¤Ä¤â¶ÛµÞÈòÆñÍÑ¤Ë¤ª¤Ë¤®¤ê¤ÏÀäÂÐ¤Ë¸½¾ì¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤·¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»£±Æ¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¥é¥ó¥Á¤¬2»þ¤È¤«3»þ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬Ê¿µ¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢»£±Æ¤Ç¾ï¤Ë»ý»²¤·¤Æ¤¤¤¿¤ª¤Ë¤®¤ê¤Çµß¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥«¥Ê¥À¤Î¥«¥ë¥¬¥ê¡¼¤Î»³±ü¤ÎÊý¤Ç»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£À¨¤¤´¨¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¡¢¡È¥À¥á¤À¡£¤ªÊ¢¶õ¤¤¤ÆÅà¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È´íµ¡´¶¤òÊú¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç¥Ð¥Ã¥°¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¤¬2¸Ä»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¤Ë¼êºî¤ê¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò1¤ÄÊ¬¤±Í¿¤¨¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£