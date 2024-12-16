¥â¡¼¥ê¡¼¤¬²òÀâ¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ê¥º¥à¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥í¥·¥¢¡¦Ãæ¹ñ¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ê¥º¥à¤ËÌ´¤ò¸«¤¿²¤ÊÆ
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Ç¡ÖÄ©È¯Åª¥Ë¥Ã¥Ý¥ó³×Ì¿·×²è¡×¤òÏ¢ºÜÃæ¤Î¹ñºÝ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¥â¡¼¥ê¡¼¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¤¬¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ê¥º¥à¤Ë¤è¤ë·ÐºÑ¤ÎÁê¸ß°ÍÂ¸¤ò¥í¥·¥¢¤äÃæ¹ñ¤¬¡ÖÍøÍÑ¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í»¡¤¹¤ë¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¶áÇ¯¡¢Â¿¤¯¤ÎÀè¿Ê¹ñ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥à¤ÎÂæÆ¬¤Ë¤Ï¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ê¥º¥à¤¬¿¼¤¯´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìÀ¾ÎäÀï½ª·ë¸å¡¢¡Ö¾¡Íø¡×¤ËÊ¨¤¯»ñËÜ¼çµÁ¿Ø±Ä¤Î¼çÆ³¤Ç1995Ç¯¤ËÈ¯Â¤·¤¿WTO¡ÊÀ¤³¦ËÇ°×µ¡´Ø¡Ë¤Ï¡¢¹ñºÝ·ÐºÑ¤Îü¥Áê¸ß°ÍÂ¸ü¥¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Àè¿Ê¹ñ¤Ï¿·¶½¹ñ¤Î»ñ¸»¤ä¿Íºà¤ò°Â¤¯ÍøÍÑ¤·¡¢¿·¶½¹ñ¤Ï¤½¤Î¹½Â¤¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ®Ä¹¤·¡¢½ù¡¹¤ËÃæ»º³¬µé¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¤½¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
²¤ÊÆ¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÀ¾Â¦½ô¹ñ¤Ï¡¢¡ÖÃÙ¤ì¤¿¹ñ¡×¤â·ÐºÑÅª¤Ë½á¤¨¤Ð¤ä¤¬¤Æ¡ÖÀµ¤·¤¤Ì±¼ç²½¡×¤Ø¸þ¤«¤¦¤À¤í¤¦......¤È¡¢¥Ê¥¤¡¼¥Ö¤Ê¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Î´üÂÔ¤òÊú¤¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ËÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤¥ë¡¼¥ë¤òÉß¤¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢WTO¤Ë2001Ç¯¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿Ãæ¹ñ¡¢2012Ç¯¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥í¥·¥¢¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬¡¢¤³¤Îü¥Áê¸ß°ÍÂ¸ü¥¤¬ÆâÊñ¤¹¤ëÌ·½â¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥Ö¥é¡¼¥È¤ËÊñ¤Þ¤º¸À¤¨¤Ð¡¢ÃæÏª¤Ï»ñËÜ¼çµÁ¤Î½ÉáÞ¡Ê¤·¤å¤¯¤¢¡Ë¡½¡½¤É¤³¤«¤Ëºñ¼è¤äµ¾À·¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¹½Â¤ÅªÌäÂê¡½¡½¤ò°ú¤¼õ¤±¤ëü¥²¼ÀÁ¤±ü¥¤ÎÌò²ó¤ê¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤«¤éµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡¢»ñËÜ¼çµÁ¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢½Í¡¹¤ÈÆÈºÛÅª¤ÊÀ¯¼£ÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÀ½Â¤µòÅÀ¡¦µðÂç»Ô¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¥í¥·¥¢¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¶¡µë¹ñ¤È¤·¤Æ¡¢À¾Â¦½ô¹ñ¤È´Ø·¸¤¬¥º¥Ö¥º¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤òÂÔ¤Á¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¶¯¤¯ÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£Ãæ¹ñ¤ÏµÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤Î·³³È¤òÇØ·Ê¤Ë¼þÊÕ¹ñ¤Ø¤Î°µÎÏ¤ò¶¯¤á¡¢¥í¥·¥¢¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÉðÎÏ¿¯¹¶¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Àè¿Ê¹ñ¤ÎÆâÉô¤Ç¤Ï»º¶È¤¬¶õÆ¶²½¤·¡¢Ãæ´ÖÁØ¤¬Ë×Íî¤·¡¢É½ÌÌ²½¡¦Àè±Ô²½¤·¤¿¼Ò²ñ¤ÎÊ¬ÃÇ¤ò¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥à¤¬ÀðÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÉÔ°ÂÄê²½¤ò¥í¥·¥¢¤äÃæ¹ñ¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¡½¡½¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ê¥º¥à¤¬´üÂÔ¤·¤¿¡ÖÁê¸ß°ÍÂ¸¤Ë¤è¤ëÊ¿ÏÂ¡×¤Ï¡¢º£¤ä³¨¶õ»ö¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÃæÏª¤Î»×ÏÇ¤É¤ª¤ê¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥í¥·¥¢¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»ñ¸»¤òü¥Ê¼´ï²½ü¥¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤ÏÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Ç¸ÉÎ©¤·¡¢¹ñÆâ·ÐºÑ¤¬´í¸±¿å°è¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤±¤Ð¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Ê¤¤¤±£¤·¤Æ¤¤¤¿ü¥ÀïÁè¤Î¤Ë¤ª¤¤ü¥¤¬ÅÔ»ÔÉô¤Î»ÔÌ±¤Ë¤Þ¤ÇÅÁ¤ï¤ê¡¢ÂÎÀ©¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
Ãæ¹ñ¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÅýÀ©·ÐºÑ²¼¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤Ë±¢¤ê¤¬¸«¤¨¡¢½¬¶áÊ¿ÂÎÀ©¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¤Î¼ºÇÔ¤¬¼Ò²ñ¤Î°ÅÉô¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñÅª¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¿Í¡¹¤Ë¤è¤ëÌµº¹ÊÌ»¦½ý»ö·ï¤ÎÉÑÈ¯¤â¤½¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤·¤ç¤¦¡£·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤¿Åö¶É¤Ï¡¢¡Ö¸Þ¼º°÷¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëü¥Éé¤±ÁÈü¥¤Î¿Í¡¹¤òÈÈºá¼ÔÍ½È÷·³¤È¤·¤Æ´Æ»ë¤¹¤ë¤è¤¦ÃÏÊýÀ¯ÉÜ¤Ë»Ø¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ì¤Ð¼å¼Ô¤ÎÅÜ¤ê¤ä¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï´í¸±¤Ê·Á¤Ç¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÃßÀÑ¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤â¡¢¤¤¤¯¤é¶¦»ºÅÞÆÈºÛÂÎÀ©¤È¤¤¤¨¤É¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Î´ÁÂ²¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è¤Î¼£°ÂÅö¶É¤¬¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¼ê¹Ó¤ÊÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÂÎÀ©°Ý»ý¤Îº¤Æñ¤µ¤Ïº£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹É½ÌÌ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Áê¸ß°ÍÂ¸¤ËÌ´¤ò¸«¤¿Â¦¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤Ç¤â¡¢¼Ò²ñÉÔ°Â¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ë¤«¤µ¤òÄÉ¤¤µá¤á¤¿·ë²Ì¤¬¤³¤ì¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤âÈéÆù¤Ç¤¹¡£¤½¤í¤½¤íü¥ÃÏµå¤ß¤ó¤Ê¤ÇÈ¿¾Ê¤·¤è¤¦¤Î²ñü¥¤Ç¤â³«ºÅ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¸Æ¤Ó¤«¤±¤¬µ¯¤³¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤¯¡¢¸½¼Â¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£