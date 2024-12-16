【プレミアリーグ第16節】(セント メリーズ スタジアム)

サウサンプトン 0-5(前半0-5)トッテナム

<得点者>

[ト]ジェームズ・マディソン2(1分、45分+4)、ソン・フンミン(12分)、デヤン・クルゼフスキ(14分)、パペ・マタル・サール(25分)

<警告>

[サ]マテウス・フェルナンデス(36分)

[ト]ルーカス・ベリバル(30分)、ジェームズ・マディソン(50分)、ブレナン・ジョンソン(58分)

最下位サウサンプトンはリーグ戦3連敗…菅原は後半から途中出場、トッテナムは前半5発で公式戦6戦ぶり白星