■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(5726) 大阪チタ　　　 東証プライム
(3498) 霞ヶ関Ｃ　　　 東証プライム
(215A) タイミー　　　 東証グロース
(285A) キオクシア　　 東証プライム
(6368) オルガノ　　　 東証プライム

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(9769) 学究社　　　　 東証プライム
(3925) ダブスタ　　　 東証プライム
(6838) 多摩川ＨＤ　　 東証スタンダード
(130A) ウェリタス　　 東証グロース
(4377) ワンキャリア　 東証グロース


出所：MINKABU PRESS