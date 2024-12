「暇があれば酒を飲み、ゲームばかりしている人」は「不道徳」だといえるか…哲学者ジョン・スチュアート・ミルの答え

1859年、イギリスの哲学者ジョン・スチュアート・ミルによる『自由論』初版が出版されました。原題は『ON LIBERTY』。「自由とは何か」「自由はなぜ大切か」「個人の自由はどこまで許されるか」というテーマに鋭く切り込んだ同書は、哲学古典のひとつとなった今なお、自由について語られた本の最高峰とみなされています。

現代社会に生きるわたしたちは、個人の自由を守ることの大切さを知っているはずです。しかしながら現在、もっとも尊ばれるのは「自由な生き方」ではなく「普通の生き方」だと言えるでしょう。多くの人々が、社会の安寧のためには個人の自由は制限してもよいと考えています。たとえば、選択的夫婦別姓制度について。社会の安寧のためなら夫婦同姓を強制してもよい、と考えて反対する人がいます。また、自らの地位を自分の努力のみで築いてきたと考える人たちは、自堕落な生活をする人が世論等によって罰せられることを当然と考えています。このような自由の制約は、結果的には社会をどんどん悪くするということを、J.S.ミルは160年以上も前に、見事な議論で指摘しています。

『自由論』を読むための新たな古典ガイドブック『哲学古典授業 ミル『自由論』の歩き方』(光文社新書)を引きながら、「個人の自由」について、一緒に考えていきましょう。

※本記事は児玉聡著『哲学古典授業 ミル『自由論』の歩き方』(光文社新書)から一部抜粋し、再構成したものです。

児玉聡(こだまさとし)

1974年大阪府生まれ。2002年、京都大学大学院文学研究科博士課程研究指導認定退学。博士(文学)。京都大学大学院文学研究科准教授を経て、2022年より同教授。専門は倫理学。著書に『功利と直観 英米倫理思想史入門』(勁草書房)、『功利主義入門 はじめての倫理学』(ちくま新書)、『実践・倫理学 現代の問題を考えるために』(勁草書房)、『オックスフォード哲学者奇行』(明石書店)、『Covid-19の倫理学 パンデミック以後の公衆衛生』(ナカニシヤ出版)、『予防の倫理学 事故・病気・犯罪・災害の対策を哲学する』(ミネルヴァ書房)などがある。

前回記事『たとえ「家族の絆が弱まる」としても「選択的夫婦別姓」は絶対に認めなければいけない理由』より続く

「無関心」をどう捉えるか

前回記事で述べたように、他人の利害に関わらない自分の行為については、個人は最大限の自由を認められるべきであるとミルは言います。しかし、だからといってそういう行為に関して他人がいろいろ口出しすることは良くないことなのでしょうか。英語では、他人のお節介に対して、「それはあなたの関係する事柄ではない(It’s none of your business.)」という、人を突き放すような表現があります。ミルもこういう他人に干渉しない態度が良いと考えていたのでしょうか。皆さんはどう思いますか?

(1)ミルは、自分の利害にしか関わらない事柄については、他人が口を挟むのは許されないと考えていた。

(2)ミルは、自分の利害にしか関わらない事柄についても、他人が助言をすることを積極的に奨励していた。

(3)ミルは、自分の幸福追求のためには、他人のことに無関心であるのが一番だと考えていた。

『自由論』の第四章をよく読むと、ミルは(1)のようには考えておらず、以下で見るように、むしろちょっとお節介なぐらいがよいと考えていたことがわかります。ですので(2)が正解です。まずミルは次のように述べています。

「これ〔ミルの立場〕を利己的な無関心を勧めるものだと考えるのは、大変な誤解である。私はけっして、他人の生活や行為に関心をもつべきではないとか、自分にとって損にも得にもならないのであれば、他人の善行や幸福など気にかけるべきではない、と主張するものではない。(……)

私は、その人のきわめて個人的な長所や欠点を、他人が見てあれこれ感ずるべきではない、と言いたいわけではない。そもそも、そういうことは不可能だし、望ましいことでもない。」(光文社古典新訳文庫『自由論』〈J.S.ミル著、斉藤悦則訳:以下すべて〉184〜187頁)

このように、他人の利益に関わらないような領域についても、周りの人が無関心であることはできないし、望ましくもないとミルは主張します。ここは面白い論点なので、以下で具体例を用いて詳しく説明してみたいと思います。

自堕落な生き方は不道徳か

例えば、三度の飯よりもゲームが好きなサトシは、仕事や子育てに影響を与えない限りで、暇なときはずっと酒を飲みながらオンラインゲームをして時間を浪費しているとしましょう。サトシは他人に危害を加えていないので、厳密に言えば不道徳なことをしていないし、そのような生活をしているからという理由で警察に捕まることもないでしょう。しかし、周りの人、例えばサトシの友人のヒトシは、サトシのことを人生を無駄にしている愚かな人間だと思うかもしれません。この点について、ミルは次のように述べています。

「そういう〔サトシのような〕人はかなり愚かであり、言ってしまえば(語弊があるかもしれないが)かなり低劣で俗悪である。それを露骨に示す人は、危害を加えられてもかまわないことにはならないが、かならず人に嫌われるし、極端な場合には軽蔑されるのが当然だ。普通の資質をちゃんとそなえた人なら、こういう感情を抱かずにはいられまい。」(187〜188頁)

つまり、自堕落な人生を送っているサトシは愚か者なので、それを理由にヒトシに嫌われても仕方ないとミルは言うのです。ここでミルは、道徳的な不正と、愚かさを区別しているように思います。これは英語ではモラリティ(morality)とプルーデンス(prudence)の区別です。プルーデンスというのは「自愛の思慮」とか「分別」とか「賢慮」などと訳されることがありますが、長い目で見て自分の利益に適ったことをしている、ということです。

もちろん、ヒトシがサトシの話をよく聞くと、実はサトシはヒトシと一緒にeスポーツで有名になることを目指して頑張っていることがわかった、ということであれば、サトシはむしろ自分の長期的な利益を考えて行動していることになり、ヒトシは別の評価をするでしょう。

これとは対照的に、モラリティが問題になるのは、他人の利益を尊重しているかどうかが問われる場合です。他者危害原則においてはこのモラリティが問題になり、道徳的に不正な行為は規制の対象になります。しかし、自分の利害にしか関わらないこと、すなわちプルーデンスの領域に関しては、助言や説得はしても規制はしないというのがミルの立場です。

ですから、自分の利害にしか関わらないこと、例えば先の例でサトシが暇なときにはひたすら酒を飲んでゲームばかりしているというような行為は、道徳的には不正ではないから規制の対象にはならないのですが、そうは言っても、本人の長期的な利益を考えた場合、それは賢明でない行為、愚かな行為であるという評価はできるわけです。これがプルーデンスの領域だということです。

ミルは他人に軽蔑されたり嫌われたりしてもおかしくないタイプの人として、「軽薄、強情、虚栄心をあらわにする人――節度のある生活ができない人――有害なことに溺れて自分が抑制できない人――人間的な知性や感性の喜びを犠牲にして動物的な快楽を追求する人」(189頁)を挙げています。

そして、ミルは次のように述べます。

「人を害するような行動をするわけではないものの、人から馬鹿だとか低級だと思われたり、感じられてしまう行動をとる人がいる。人からそんなふうに思われるのは、本人にとっても避けたいことだろう。したがって、「人から馬鹿にされるし、とにかく自分にとって不愉快な結果しか招かないよ」と、あらかじめ警告してあげるのは本人のためになる。たしかに、現在の一般通念ではこうした親切さはやや失礼にあたるが、それがもっと自由にできるようになればよいのにと思う。間違っていると思われることを指摘してあげても、不作法だとか僭越だとか言われないようになればよいのにと思うのである。」(188頁)

このようにミルは、人々がもっとお節介焼きになる方がよいと考えていたようです。そこで、愚かなことをしている人には、「もしもしあなた、あなたの生き方は他人に危害を加えているわけではありませんが賢明ではない生き方ですよ」という注意ぐらいはどんどんしてよいのだ、と考えていたと思われます。ただし、そのような生き方を法や世論の強制力を用いて禁止するのは許されません。各人は愚行権を持っているからです。

また、ミルはこのように助言や説得を試みることは歓迎しますが、だからといって愚かな人や低俗な人とずっと付き合う義務があるとまでは考えていません。

「われわれはまた、人に対する否定的な意見を抱き、そしてそれにもとづいて、いろいろな形で行動をする権利がある。ただし、それは相手の個性を抑えつける形ではなく、自分の個性を働かせるような形でなければならない。たとえば、その人と無理に交際しなくてもよい。交際を避ける権利がある(ただし、それをことさらに誇示してはならない)。交際したい相手を自分で選ぶ権利があるからだ。」(188〜189頁)

このような形で、サトシが暇な時間は酒を飲んでゲームばかりしている自堕落な人間なら、そのような生き方を禁止されることはないですが、ヒトシや周りの人は離れていってしまうことがある、ということです。これも世論による制裁の一種と見なせそうですが、ミル自身はこのような処罰は、他人に危害を与えた場合の処罰とは異なり、「その人の欠点それ自体の自然な帰結、いわばその人がみずから招いた結果にすぎない」(189頁)と述べています。

自堕落な生き方は不道徳ではないから法や世論によって罰してはならない。しかし、周りの人が忠告することは歓迎されるし、それを聞き入れない場合は離れていってよい。これがミルの自由主義の基本的な発想です。

モラリティとプルーデンス

このモラリティ(道徳)とプルーデンス(自愛の思慮)という区別は、実はミルの自由主義の発想の根幹にある重要なものです。

逆に、例えばカントのように自分に対する義務と他人に対する義務という古典的な区別をする人は、プルーデンスという領域を特別に作らずに、両方ともモラリティの領域と考えているように思います。ですので、例えばカントは自殺をしない道徳的義務や勤勉である道徳的義務があると言います。それらを法的に禁止したり強制したりできるかはさておき、約束を守る義務などの他人に対する道徳的義務と同列に考えていたように思います。酒を飲んでゲームばかりしているサトシは勤勉の道徳的義務に反しているということです。

それに対して、ミルはサトシは愚か者かもしれないが道徳的義務に反してはいないと言います。

「個人的な欠点は、本来、不道徳的なものではない。個人的な欠点は、たとえどんなに極端なものであっても、邪悪なものにはならない。

個人的な欠点は、その人の愚かしさ、人間としての尊厳や自尊心の欠如を多少なりとも証明するものではある。しかし、それが道徳的な非難の対象となるのは、他人のために自分に関して注意すべきことを怠ったという意味での、他人に対する義務の不履行があった場合に限られる。」(191頁)

これは例えば、サトシの自堕落な生活が単に愚かだという非難だけでなく道徳的非難の対象にもなるのは、サトシが酒を飲んでゲームばかりしすぎて子どもの扶養義務が十分に果たせないというような、他人への義務が果たせないときに限られるということです。サトシは酒を飲んでゲームばかりして時間を無駄にしているだけなら道徳的な意味での悪人ではないが、それによって子どもの扶養義務を果たさないなら悪人になるということです。ミルはさらに続けてこう言います。

「自分自身に対する義務と呼ばれるものは、それがたまたま同時に他人に対する義務になっている場合を除けば、社会的に義務づけられたものではない。自分自身に対する義務という言葉は、ただ単に思慮分別をもつことばかりでなく、自分を大事にすること、そして自分を成長させることを意味するものなのだ。そして、いずれにせよ、それは他人に対して責任を負うものではない。なぜなら、そういうことについて個人に責任を負わせても、それはけっして人類のためにならないからである。」(191〜192頁)

サトシは自分を大事にすべきだが、他人に危害を与えているのでない限り、強制的にゲーム以外のことをさせたり、刑罰を与えたりすることは適切ではない、ということです。このように、ミルは自堕落な生き方は愚かではあっても不道徳ではない、プルーデンスの問題ではあってもモラリティの問題ではない、と主張して、そう考えた方が人類の幸福のために役に立つのだ、と言うのです。

この点、ちょっとくどいぐらいに説明しましたが、ミルの自由主義の根本には、このように法や道徳が入ることのできない私的な領域を確立するという考え方があります。ミルの考えでは、モラリティの領域は規制の対象になるが、プルーデンスの領域は規制せずに自由にしておくべきなのです。

次回記事『悪質な誹謗中傷で傷つく人がいたとしても、ある程度までは「許容したほうがいい」といえるワケ』に続く

悪質な誹謗中傷で傷つく人がいたとしても、ある程度までは「許容したほうがいい」といえるワケ