¹âÌÚÈþÈÁ¡ÖÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤ò¿ë¹Ô¤Ç¤¤¿¡× °µ´¬¤Î³ê¤ê¤Ç3´§Ã£À®¡¡¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾¤Ï¡Ö¾ï¤Ë¥È¥é¥¤¤·¡¢¾¡¤Á¤Ë¹Ô¤¯¡×
¡þÂè92²óÁ´ÆüËÜ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¸¢Âç²ñ ½÷»Ò1000m(15Æü¡¢ÀÄ¿¹¡¦YS¥¢¥ê¡¼¥ÊÈ¬¸Í)
º£Âç²ñ¤Ç1500m¤È500m¤òÀ©¤·¤¿¹âÌÚÈþÈÁÁª¼ê¤¬1000m¤âÀ©¤·¡¢3´§¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
6ÁÈÌÜ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¹âÌÚÁª¼ê¤Ï¡¢200m¤È600m¤òÁ´ÂÎ¥È¥Ã¥×¤Î¥¿¥¤¥à¤ÇÄÌ²á¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤â¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÍî¤È¤µ¤º¡¢¥·¡¼¥º¥ó¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Î1Ê¬14ÉÃ17¤òµÏ¿¤·¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö600mÄÌ²á¤Î¥é¥Ã¥×¥¿¥¤¥à¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤òÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤È¤·¤ÆÄ©¤ó¤À¡£¤½¤³¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿ë¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¤âÂç¤¤Ê°ìÊâ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¹âÌÚÁª¼ê¡£º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö³¤³°Àª¤â¤É¤ó¤É¤óÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥ì¥Ù¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤«¤Ë¤É¤³¤Þ¤ÇÀï¤¨¤ë¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£¡Ø¾ï¤Ë¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¾¡¤Á¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¡Ù¤È¡Ø¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¥È¥é¥¤¤¹¤ë¤³¤È¡Ù¤Î2¤Ä¤Î¼´¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¥ì¡¼¥¹¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤Î·ë²Ì¤¬¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯¤¯¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£