¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÛÃ«Àî¸¶·òÂÀ¤¬¥Ð¥Ã¥È¹©¾ì¤Ë²¸ÊÖ¤·ÀÀ¤¦¡¡Ä¹ÂÇÎÏ¥¢¥Ã¥×¤Ø£±£°¥°¥é¥àÁýÎÌ
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÃ«Àî¸¶·òÂÀÊá¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬¿¦¿Í¤Îµ»¤ò´¶¤¸¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Íèµ¨¤ÎÄ¹ÂÇÎÏ¥¢¥Ã¥×¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ã«Àî¸¶¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç»ý¤ÁÁ°¤ÎÂÇÎÏ¤äÁöÎÏ¤òÀ¸¤«¤¹¤¿¤á¤Ë³°Ìî¤Ê¤É¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥×¥í£¹Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤ÏÂàÏ©¤òÃÇ¤Ã¤ÆÊá¼ê¤ËÀìÇ°¡£°ì·³¤Î½Ð¾ì»î¹ç¿ô¤³¤½£´»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢Æó·³¤Ç¤Ï£·£´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¡£»°³Þ£Ç£Í¤â¡Ö¼¡À¤Âå¤ÎÊá¼ê¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤Î¤â¤È¡¢º£Ç¯¤Ï¹ø¤ò¿ø¤¨¤ÆÆó·³¤Ç·Ð¸³¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£Íèµ¨¤Ï¤½¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤Æ°ì·³¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÃ«Àî¸¶¤Ïº£µ¨¤«¤é³ô¼°²ñ¼ÒÇòÁÚ¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡Ö£È£Á£Ë£Õ£Ó£Ï£È¡¡£Â£Á£Ô¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡££¹Æü¤Ë¤Ï¼«¿È¤Î¾¦ÇäÆ»¶ñ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¡¢¼«¤éÀ¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¤Ç¤â¤¢¤ë°¦ÃÎ¸©¤Î¹©¾ì¤Ø½é¤á¤ÆÂ¤ò±¿¤ó¤À¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤ÎÀ½Â¤¹©Äø¤ò¸«¤¿Ã«Àî¸¶¤Ï¡ÖËÍ¤Î¥Ð¥Ã¥È°ìËÜ¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤Î¹©Äø¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯Â¿¤¯¤Î¿¦¿Í¤ÎÊý¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤½¤ÎÏ«ÎÏ¤Èµ»½Ñ¤òÂÎ´¶¡£¡Ö³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Î²¸ÊÖ¤·¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍèµ¨¤ÎÈôÌö¤Ø¤¤¤Ã¤½¤¦¤Î·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤¿¡£
¡¡·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤¿¤á¡¢ÊÑ¤¨¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£º£µ¨¤Ï£¸£·£°¥°¥é¥à¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Íèµ¨¤Ï£¸£¹£°¤«¤é£¹£°£°¥°¥é¥à¤ËÊÑ¹¹¡£¤½¤Î°Õ¿Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ê¥Ð¥Ã¥È¤Î¡Ë¥â¥Ç¥ë¤ÏÆ±¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾¯¤·½Å¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÈôµ÷Î¥¤ò¾å¤²¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡Ö¡ÊËÜÎÝÂÇ¤ò¡Ë£µËÜ¤ÏÂÇ¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÄ¹ÂÇÎÏ¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡Ö¡ÊÍèµ¨¤Ç¡Ë£±£°Ç¯ÌÜ¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤³¤«¤é¤Ï¤º¤Ã¤È°ì·³¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£ÁêËÀ¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤½¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ÇÀµÊá¼ê¤ÎºÂ¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯¡£