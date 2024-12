グローバルポップの1年間の動向をまとめるというのは相変わらず困難だが、北米メインストリームに限って言えばここまでビッグネームのリリースが相次いだのは久しぶりだったのではないだろうか。ただ、全てに触れることはできないため、まずは筆者が何人かのアーティストへの取材を通して得たある実感から話を広げていこうと思う。

今年行なった複数のインタビューを通して最も印象的だったのは、「YouTubeに小さい頃から自分が歌ってる動画を上げていて……」という発言が20代前半のアーティストの何人かから上がったことだった。

2005年の創業からまだ20年も経過していないYouTubeは今や最も情報量の蓄積されたメディアであり、社会インフラと言っても過言ではない巨大サービスだ。当初は手の込んでいないアマチュアコンテンツがメインで、必然的に著作権侵害も蔓延る「怪しげなインターネットの動画共有サイト」といった様相だったが、2010年代には完全にラジオやMTVに代わる数多くの才能やスーパースターを次々と輩出する「プラットフォーム」となった。

YouTubeによるメディア環境の急速な変容が起こった2010年代は、例えば1999年生まれ(現在25歳)にとっては10代の時期に重なる。すると、冒頭の発言が20代前半のアーティストから発せられるようになったのも納得がいく。

2024年世界で最も聴かれた楽曲「Espresso」で旋風を巻き起こし、今年のポップミュージック界の顔となった1999年生まれのサブリナ・カーペンターも、10歳頃からテイラー・スウィフトやアデルのカバー動画を熱心にYouTubeに投稿していた一人だ(※1)。

「Espresso」のサウンドやビジュアルにはレトロなイメージが散りばめられている。カーペンターの(ちょっと露悪的なほど)フェミニンなメイクやファッションは50~60年代のピンナップガールやハリウッド映画のパロディのようでもあるし、『The Tonight Show』での煌びやかなステージの雰囲気は1960年代のモータウンのアーティストたちを思わせる。

ただ、それはラナ・デル・レイのように文化的意図が張り巡らされた儚いノスタルジアでもなければ、ブルーノ・マーズがやってきたような特定の文脈に根差した歴史的な引用でもなさそうだ。「ディズニーチャンネル発のポップスター」という出自はブリトニー・スピアーズ、クリスティーナ・アギレラ、マイリー・サイラスなどが歩んできた伝統的なルートだが、カーペンター自身の表現において重視されたのは伝統や歴史ではなく、そこには個人的で(だからこそ共感を呼ぶ)赤裸々で誠実で人懐っこい歌詞と抜群の歌唱力だった。

言ってしまえば、「Espresso」に付随するレトロなイメージは、楽曲と本人のユーモラスな魅力を高めるための表面的な装飾に過ぎない。その「戦略的な軽やかさ」とでも言うような方針が功を奏したのが「Espresso」現象だったのではないか。〈That's that me espresso〉という文法(つまりは歴史や伝統)的に正しくないキラーフレーズを炸裂させたり、歌詞に性的なニュアンスを分かりやすく込めたり、カーペンターはそういったユーモアセンスをレトロなサウンドとビジュアルのもとに統一した。こうした焦点の定まった明確なコンセプトによって、見事トップスターとしての地位を射止めた。

今年のカーペンターと並んで注目したいのがシンガーソングライターのチャペル・ローンだ。ローンは主にフェスへの出演で大きな話題を呼び、シーンの主役となった。今年のリリースは「Good Luck, Babe!」の1曲のみだが、YouTubeでも2週連続で中継される『Coachella Valley Music and Arts Festival』の場で多くの人々にインパクトを残すことに成功し、人気に一気に火が付いた。ローンはレズビアンであることを公言しており、クィアコミュニティからの支持も絶大だが、その枠をもはるかに飛び越えた急激な人気の上昇は本人も戸惑うほどのものだった(※2)。一見してわかる強烈なイメージにキャッチーなポップソング、そして優れた歌唱力と自信と情熱を兼ね備えたローンは、初期のレディー・ガガを彷彿とさせる。確かにそのパフォーマンスは画面越しに見ても引き込まれるものだ。

ローンもカーペンターと同様レトロなイメージを用いるが、それは「チャペル・ローン」というドラァグクイーンの伝統に基づいたアーティスティックな別人格を作り上げることに関連している。年齢も近く互いに近況を報告し合う仲だという両者は、レトロな要素を巧みに取り入れながら、ノスタルジアに陥らない現代的な感覚とオリジナリティを持つ点で共通していると言えるだろう。

クレイロの『Charm』もレトロなムードを巧みに取り入れたプロジェクトとしても聴き逃せない。

聴く者に穏やかな気持ちをもたらす柔らかな音像と、夢幻的なボーカル。『Charm』はプロデューサーのレオン・ミッチェルズとのコラボレーションにより、その表現が一層洗練された傑作である。クレイロの表現とミッチェルズのアナログ技術へのこだわりが見事に融合し、アルバムは彼女のキャリアの中で最高のセールスを記録した(全米初登場8位)。

YouTubeでのバイラルヒットをきっかけに世に知られることとなったクレイロだが、「音楽自体が自身を語るべき」という信念のもと、トップアーティストとしては珍しくミュージックビデオの公開に消極的だった。ポップスター級の人気を持つインディーアーティストとして唯一無二の個性を保ち続けてきたクレイロを、カーペンターやローンと同時代に活動するアーティストとして捉えると、今のポップシーンの多様性がまた違ったアングルから見えてくるだろう。

歴史や伝統への視座に焦点を当てると、ビヨンセの“ルネサンスプロジェクト”の第2幕にあたるアルバム『Cowboy Carter』における、カントリー音楽の「田舎の白人男性」という固定観念を解体する試みは象徴的だった。昨年は白人男性によるカントリーが全米チャートを独走し続けた一年だったが、ビヨンセはゴスペルやブルースといった他の音楽ジャンルと相互に影響し合いながら形成されたカントリーのアメリカ音楽としての側面を再考し、これまで見過ごされがちだった黒人コミュニティの貢献に光を当てた。それは単なる音楽作品ではなく、文化的な宣言であった。

南アフリカのタイラのデビューアルバム『TYLA』も歴史や伝統に意識的な今年のポップ作品のひとつだ。タイラは南アフリカ発祥のアマピアノにR&Bやポップスの形式を取り入れることで世界的なポップスターとしての成功を収めた。自身のルーツに根ざした表現を貫くことに強いこだわりを持って制作が進められたことが本人の発言(※3)からも、そのサウンドからもひしひしと伝わってくる。

ビヨンセは作品に直接的な社会政治的メッセージを込めたのに対し、タイラは自国の音楽スタイルの国際的認知を目指した。両者とその方法と目的には違いもあるが、どちらもジャンルの文化的な姿を正確に伝えるという根本的なビジョンは通底していると言える。

また、2024年を語る上で忘れてはならないのがチャーリー・XCXの『BRAT』だ。それは今のチャーリーができることを過剰なほど全て注ぎ込んだアルバムだった。一聴して分かるクリアで大胆かつ攻撃的なサウンドと、同時に30代女性としての葛藤や脆さも垣間見せる歌詞はリリース直後から大絶賛された。ライムグリーンの背景に黒のArialフォントで「brat」と書かれたシンプルなアートワークは瞬く間にTikTokを中心としたソーシャルメディア上で話題となり、「brat summer」と呼ばれる一大現象を起こした。

長らく、チャーリーの人気は特殊かつ現代的だった。クィアコミュニティに熱狂的な支持者を抱え、同時にハイパーポップに代表されるようにアンダーグラウンド界におけるスーパースターでもあった。それゆえ、誰もが知るポップスターというより、特定のコミュニティに厚いファンベースを築くカルト的な人気と言われることが多かった。

『BRAT』モードのチャーリーはカルト的人気からメインストリームへ移行し、積極的に(主に北米での)ポップスターの座を狙ったようにも見える。豪華絢爛なゲストが集結したリミックス版『Brat and it's completely different but also still brat』はそうした戦略も見え隠れするが、その全てに必然性があったのは驚くべきことだ。ビリー・アイリッシュやアリアナ・グランデといったコラボレーターの名前は一際目を引くだけでなく必然性のあるものだったし、確執が噂されてきたロードとの和解(「Girl, so confusing」)や、偉大なる友人であるソフィーへの追悼(「So I」)という物語性にも説得力があった。

本人にとっても予想外だったと思われるのが、「kamala IS brat」という投稿に米大統領候補だったカマラ・ハリス陣営が反応したことでチャーリーの名前が全米に飛び火したことだろう。そもそもイギリス人であるチャーリーは米大統領選の投票権はないし、本人も特に政治的な意味はなかった(※4)と述べているが、ポップカルチャー発のミームがこれほどまで政治的な影響力を持って輝きを放ったのは革新的なことだった。

しかし、そのライムグリーンの輝きを前に、2025年の大統領の座にはドナルド・トランプが返り咲いた。さんざん接戦であると言われていたが、蓋を開けてみれば米民主党が支持を固め切れなかったのは明らかだった。トランプ陣営の勝利の要因としてポップカルチャーの観点からも気になるのは、YouTubeやSpotifyで展開される「ポッドキャスト番組」の影響力の向上だ。

ある一つのポッドキャスト番組の視聴者という集団を、同質的な価値観を持った「島」に喩えよう。さらにその集合を「島宇宙」と名付けてみる(書き終えてから気付いたのだが、社会学者の宮台真司が1990年代に唱えた「島宇宙化」と同表現になってしまった。あくまでも本稿とは直接の関係はないことを明記しておく)。トランプ陣営の有力者達は選挙戦を戦う上で様々なポッドキャスト番組という「島」に出演して有権者に声を届ける戦術をハリス陣営よりも徹底的に採用した。マスメディアという従来の拡声器への対抗手段として、一つひとつの「島」に直接声を届けて「島宇宙」を形成するというやり方に軍配が上がった。この現象は昨年のまとめ回でも触れたNYタイムズの指摘する「ポップの中流階級」という現象とパラレルかもしれない。「誰もが知る有名人」という意味でのポップが崩壊しつつあるのは、個別の小規模なコミュニティ=「島」で独自のスターが誕生する時代であるということでもある。

本稿で紹介した女性アーティストたちのインタビューを読むと、その多くが互いに声を掛け合い、助け合っていることがわかる。一方、オーバーグラウンドなラップシーンにおいては(男女問わず)ビーフが相次いだ。中でも歴史的な一大ビーフとなったのがケンドリックvsドレイクであり、「島」同士の摩擦が最も苛烈にあらわれたという意味で、ケンドリック・ラマーの「Not Like Us」は極めて象徴的な1曲だった。

ラマーの「Not Like Us」は、「俺たちとは違う」という意味だ。「We(=俺たち)」には必ず「They(=あいつら)」が想定されており、単なる「私たち」ではなく敵味方という対立構造を含んでいるため、必然的に自閉的で排他的なニュアンスを持つ。だからこそ「Not Like Us」は高い攻撃力を持つと同時に内側の結束力を強めた。本楽曲については2週前の本連載で、「ヒップホップシーンの分断と連帯を象徴する」(※6)と市川タツキがまとめているが、全面的に同意しつつこれはヒップホップにとどまらず社会全体に当てはまるような気がしてならない。

「We」の話から繋げるなら、YouTubeを含めた既存のソ-シャルメディアが社会インフラと化した今、新たなファンコミュニティのあり方を提示する「Weverse」(由来がwe+universe)というサービスの成長には注目すべきだろう。「Weverse」は韓国のHYBEグループの一部として事業展開する企業で、アーティストのファンコミュニティのためのプラットフォームを提供している。元はK-POPアーティストがメンバー限定コンテンツやライブ配信でファンとの距離を近づけるサービスを提供してきた。韓国のみならず日米に支社がある成長企業だ。日本語で言う「推し活」のためのサービスであると言えばわかりやすいだろうか。

今年はHYBEと米ユニバーサルミュージックが大規模なパートナーシップを締結したため、「Weverse」には今後は北米のメガポップスターの参入も相次ぐことが予想される。例えば今年人気を急上昇させたグレイシー・エイブラムスは「Weverse」を以前から利用していたし、早速アリアナ・グランデの参加がニュースになった。

それぞれが閉じた「We」の集合(それは今年の日本の“Z世代”が流行語に選んだ「界隈」に近いかもしれない)が「島宇宙」を形成し、「We」同士の交流のダイナミクスが政治からポップカルチャーまでを左右する時代に突入しつつある。果たしてポップはどこへ向かうのだろうか? 筆者としては、「We」という壁を乗り越えるポップの登場を来年も期待したいところだ。

