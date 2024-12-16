ÎëÌÚºÌ±ð¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Î¥Ñ¥ë¥Þ¤¬Ï¢ÇÔ¡¢¥ô¥§¥í¡¼¥Ê¤Ë3¼ºÅÀÇÔÀï¤Ç15°Ì¤Ë¸åÂà¡Ú¥»¥ê¥¨A¡Û
¥Ñ¥ë¥Þ¤Ï15Æü¡¢¥»¥ê¥¨AÂè16Àá¤Ç¥ô¥§¥í¡¼¥Ê¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¡¢2-3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¥Ñ¥ë¥Þ¤ÎGKÎëÌÚºÌ±ð¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°Àá¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ë´°ÇÔ¤·¤¿13°Ì¥Ñ¥ë¥Þ(¾¡¤ÁÅÀ15)¤ÏºÌ±ð¤¬°ú¤Â³¤ÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£¸å»ÄÎ±¤òÁè¤¦²ÄÇ½À¤Î¹â¤¤4Ï¢ÇÔÃæ¤Î18°Ì¥ô¥§¥í¡¼¥Ê(¾¡¤ÁÅÀ12)¤ËÂÐ¤·¡¢³«»Ï5Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¡£¥·¥ç¡¼¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¥³¥Ã¥Ý¥é¤Ë¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¡£
ÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¥Ñ¥ë¥Þ¤Ï11Ê¬¡¢¥Þ¥ó¤¬¥´¡¼¥ë»ê¶áµ÷Î¥¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤òÁÀ¤¦·èÄêµ¡¤âGK¥â¥ó¥Æ¥£¥Ý¤Î¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â19Ê¬¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¥·¥ç¡¼¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¥Ü¥Ë¡¼¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏGK¤Ë¥»¡¼¥Ö¤µ¤ì¤ë¤â¥ë¡¼¥º¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¾¡¼¥à¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
Æ±ÅÀ¸å¤Ï°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¤¤¿Ãæ¡¢1-1¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤¿¡£
·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢¹¶Àª¤ò¤«¤±¤ëÆþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ñ¥ë¥Þ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢57Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¡£¥Ï¥ë¥¤¤Ë±¦¥µ¥¤¥É¤òÆÍ¤«¤ì¤¿Î®¤ì¤«¤é¥µ¡¼¥ë¤ËÎ®¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
ºÆ¤ÓÄÉ¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ñ¥ë¥Þ¤Ï70Ê¬¡¢FK¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¥Þ¥ó¤Ë¹¥µ¡¤â¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¤ì¤º¡£¤¹¤ë¤È75Ê¬¤ËÃ×Ì¿Åª¤Ê3¼ºÅÀÌÜ¡£¼éÈ÷¤¬¼êÇö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢¥ê¥ô¥é¥á¥ó¥È¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹Ãæ±û¤«¤é¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏºÌ±ð¤¬¥»¡¼¥Ö¤¹¤ë¤â¥ë¡¼¥º¥Ü¡¼¥ë¤ò¥â¥¹¥±¥é¤Ë½³¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢½ªÈ×¤Î90Ê¬¤Ë¥¾¡¼¥à¤Î¥É¥Ã¥Ô¥¨¥Ã¥¿¤Ç1ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤Ã¤¿¥Ñ¥ë¥Þ¤À¤Ã¤¿¤¬2-3¤ÇÇÔ¤ì¡¢ÄË¤¤Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ñ¥ë¥Þ 2-3 ¥ô¥§¥í¡¼¥Ê
¡Ú¥Ñ¥ë¥Þ¡Û
¥·¥â¥ó¡¦¥¾¡¼¥à(Á°19)
¥·¥â¥ó¡¦¥¾¡¼¥à(¸å45)
¡Ú¥ô¥§¥í¡¼¥Ê¡Û
¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥³¥Ã¥Ý¥é(Á°5)
¥¢¥ß¥ó¡¦¥µ¡¼¥ë(¸å12)
¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥â¥¹¥±¥é(¸å30)
Á°Àá¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ë´°ÇÔ¤·¤¿13°Ì¥Ñ¥ë¥Þ(¾¡¤ÁÅÀ15)¤ÏºÌ±ð¤¬°ú¤Â³¤ÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£¸å»ÄÎ±¤òÁè¤¦²ÄÇ½À¤Î¹â¤¤4Ï¢ÇÔÃæ¤Î18°Ì¥ô¥§¥í¡¼¥Ê(¾¡¤ÁÅÀ12)¤ËÂÐ¤·¡¢³«»Ï5Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¡£¥·¥ç¡¼¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¥³¥Ã¥Ý¥é¤Ë¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¡£
ÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¥Ñ¥ë¥Þ¤Ï11Ê¬¡¢¥Þ¥ó¤¬¥´¡¼¥ë»ê¶áµ÷Î¥¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤òÁÀ¤¦·èÄêµ¡¤âGK¥â¥ó¥Æ¥£¥Ý¤Î¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â19Ê¬¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¥·¥ç¡¼¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¥Ü¥Ë¡¼¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏGK¤Ë¥»¡¼¥Ö¤µ¤ì¤ë¤â¥ë¡¼¥º¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¾¡¼¥à¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢¹¶Àª¤ò¤«¤±¤ëÆþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ñ¥ë¥Þ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢57Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¡£¥Ï¥ë¥¤¤Ë±¦¥µ¥¤¥É¤òÆÍ¤«¤ì¤¿Î®¤ì¤«¤é¥µ¡¼¥ë¤ËÎ®¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
ºÆ¤ÓÄÉ¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ñ¥ë¥Þ¤Ï70Ê¬¡¢FK¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¥Þ¥ó¤Ë¹¥µ¡¤â¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¤ì¤º¡£¤¹¤ë¤È75Ê¬¤ËÃ×Ì¿Åª¤Ê3¼ºÅÀÌÜ¡£¼éÈ÷¤¬¼êÇö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢¥ê¥ô¥é¥á¥ó¥È¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹Ãæ±û¤«¤é¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏºÌ±ð¤¬¥»¡¼¥Ö¤¹¤ë¤â¥ë¡¼¥º¥Ü¡¼¥ë¤ò¥â¥¹¥±¥é¤Ë½³¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢½ªÈ×¤Î90Ê¬¤Ë¥¾¡¼¥à¤Î¥É¥Ã¥Ô¥¨¥Ã¥¿¤Ç1ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤Ã¤¿¥Ñ¥ë¥Þ¤À¤Ã¤¿¤¬2-3¤ÇÇÔ¤ì¡¢ÄË¤¤Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ñ¥ë¥Þ 2-3 ¥ô¥§¥í¡¼¥Ê
¡Ú¥Ñ¥ë¥Þ¡Û
¥·¥â¥ó¡¦¥¾¡¼¥à(Á°19)
¥·¥â¥ó¡¦¥¾¡¼¥à(¸å45)
¡Ú¥ô¥§¥í¡¼¥Ê¡Û
¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥³¥Ã¥Ý¥é(Á°5)
¥¢¥ß¥ó¡¦¥µ¡¼¥ë(¸å12)
¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥â¥¹¥±¥é(¸å30)