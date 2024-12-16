バルセロナvsレガネス スタメン発表
[12.15 ラ・リーガ第17節](Estadi Olímpic Lluís Companys)
※29:00開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 13 イニャキ・ペーニャ
DF 3 アレックス・バルデ
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 23 ジュール・クンデ
DF 24 エリック・ガルシア
MF 8 ペドリ
MF 11 ラフィーニャ
MF 17 マルク・カサド
MF 19 ラミネ・ヤマル
MF 20 ダニ・オルモ
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
控え
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
GK 26 Ander Astralaga
DF 2 パウ・クバルシ
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 32 エクトル・フォルト
DF 35 ジェラール・マルティン
MF 6 ガビ
MF 14 パブロ・トーレ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
FW 7 フェラン・トーレス
FW 18 パウ・ビクトル
監督
ソーグマーカス
[レガネス]
先発
GK 13 マルコ・ドミトロビッチ
DF 2 アドリア・アルティ
DF 3 ホルヘ・サエンス
DF 5 レナト・タピア
DF 6 セルヒオ・ゴンサレス
DF 20 ハビ・エルナンデス
MF 7 オスカル・ロドリゲス
MF 8 セイドゥバ・シセ
MF 17 イバン・ネユ
MF 23 ムニル・エル・ハダディ
FW 9 ミゲル・デ・ラ・フエンテ
控え
GK 1 フアン・ソリアーノ
DF 4 ジャクソン・ポロソ
DF 22 マティヤ・ナスタシッチ
DF 28 Iker Bachiller
MF 11 フアン・クルス
MF 14 ダルコ・ブラシャナツ
MF 21 ロベルト・ロペス
MF 24 フリアン・チッコ
MF 27 ナイム・ガルシア
FW 10 ダニ・ラバ
FW 18 セバスチャン・アレ
FW 19 ディエゴ・ガルシア
監督
ボルハ・ヒメネス
※29:00開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 13 イニャキ・ペーニャ
DF 3 アレックス・バルデ
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 23 ジュール・クンデ
DF 24 エリック・ガルシア
MF 8 ペドリ
MF 11 ラフィーニャ
MF 17 マルク・カサド
MF 19 ラミネ・ヤマル
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
控え
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
GK 26 Ander Astralaga
DF 2 パウ・クバルシ
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 32 エクトル・フォルト
DF 35 ジェラール・マルティン
MF 6 ガビ
MF 14 パブロ・トーレ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
FW 7 フェラン・トーレス
FW 18 パウ・ビクトル
監督
ソーグマーカス
[レガネス]
先発
GK 13 マルコ・ドミトロビッチ
DF 2 アドリア・アルティ
DF 3 ホルヘ・サエンス
DF 5 レナト・タピア
DF 6 セルヒオ・ゴンサレス
DF 20 ハビ・エルナンデス
MF 7 オスカル・ロドリゲス
MF 8 セイドゥバ・シセ
MF 17 イバン・ネユ
MF 23 ムニル・エル・ハダディ
FW 9 ミゲル・デ・ラ・フエンテ
控え
GK 1 フアン・ソリアーノ
DF 4 ジャクソン・ポロソ
DF 22 マティヤ・ナスタシッチ
DF 28 Iker Bachiller
MF 11 フアン・クルス
MF 14 ダルコ・ブラシャナツ
MF 21 ロベルト・ロペス
MF 24 フリアン・チッコ
MF 27 ナイム・ガルシア
FW 10 ダニ・ラバ
FW 18 セバスチャン・アレ
FW 19 ディエゴ・ガルシア
監督
ボルハ・ヒメネス
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります