ミランvsジェノア スタメン発表
[12.15 セリエA第16節](ジュゼッペ・メアッツァ)
※28:45開始
<出場メンバー>
[ミラン]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 20 アレックス・ヒメネス
DF 22 エメルソン
DF 28 マリック・ティアウ
DF 46 マッテオ・ガッビア
MF 10 ラファエル・レオン
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 21 サムエル・チュクウェゼ
MF 29 ユスフ・フォファナ
MF 30 M. Liberali
FW 90 タミー・エイブラハム
控え
GK 57 マルコ・スポルティエッロ
GK 96 L. Torriani
DF 2 ダビデ・カラブリア
DF 19 テオ・エルナンデス
DF 23 フィカヨ・トモリ
DF 31 ストラヒニャ・パヴロヴィッチ
DF 33 D. Bartesaghi
MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ
MF 55 S. Vos
FW 7 アルバロ・モラタ
FW 17 ノア・オカフォー
FW 73 F. Camarda
監督
パウロ・フォンセカ
[ジェノア]
先発
GK 1 ニコラ・レアリ
DF 3 アーロン・マルティン
DF 13 マッティア・バーニ
DF 14 A. Vogliacco
DF 22 ヨハン・バスケス
MF 2 モアテン・トルスビー
MF 23 ファビオ・ミレッティ
MF 32 モルテン フレンドルップ
MF 47 ミラン・バデリ
MF 59 アレッサンドロ・ザノーリ
FW 19 アンドレア・ピナモンティ
控え
GK 39 ダニエレ・ソンマリヴァ
GK 95 ピエルルイジ・ゴッリーニ
DF 15 ブルック・ノートン・カフィー
DF 20 ステファーノ・サベッリ
DF 27 アレッサンドロ・マルカンダッリ
DF 33 A. Matturro
MF 8 エミル・ボヒネン
MF 11 ガストン・ペレイロ
MF 55 フェデリコ・アッコルネーロ
MF 72 フィリッポ・メレゴーニ
MF 73 パトリツィオ・マジーニ
FW 9 ヴィティーニャ
FW 30 デイヴィッド・アンキー
FW 45 マリオ バロテッリ
監督
パトリック・ビエラ
※28:45開始
<出場メンバー>
[ミラン]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 20 アレックス・ヒメネス
DF 22 エメルソン
DF 28 マリック・ティアウ
DF 46 マッテオ・ガッビア
MF 10 ラファエル・レオン
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 21 サムエル・チュクウェゼ
MF 29 ユスフ・フォファナ
MF 30 M. Liberali
控え
GK 57 マルコ・スポルティエッロ
GK 96 L. Torriani
DF 2 ダビデ・カラブリア
DF 19 テオ・エルナンデス
DF 23 フィカヨ・トモリ
DF 31 ストラヒニャ・パヴロヴィッチ
DF 33 D. Bartesaghi
MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ
MF 55 S. Vos
FW 7 アルバロ・モラタ
FW 17 ノア・オカフォー
FW 73 F. Camarda
監督
パウロ・フォンセカ
[ジェノア]
先発
GK 1 ニコラ・レアリ
DF 3 アーロン・マルティン
DF 13 マッティア・バーニ
DF 14 A. Vogliacco
DF 22 ヨハン・バスケス
MF 2 モアテン・トルスビー
MF 23 ファビオ・ミレッティ
MF 32 モルテン フレンドルップ
MF 47 ミラン・バデリ
MF 59 アレッサンドロ・ザノーリ
FW 19 アンドレア・ピナモンティ
控え
GK 39 ダニエレ・ソンマリヴァ
GK 95 ピエルルイジ・ゴッリーニ
DF 15 ブルック・ノートン・カフィー
DF 20 ステファーノ・サベッリ
DF 27 アレッサンドロ・マルカンダッリ
DF 33 A. Matturro
MF 8 エミル・ボヒネン
MF 11 ガストン・ペレイロ
MF 55 フェデリコ・アッコルネーロ
MF 72 フィリッポ・メレゴーニ
MF 73 パトリツィオ・マジーニ
FW 9 ヴィティーニャ
FW 30 デイヴィッド・アンキー
FW 45 マリオ バロテッリ
監督
パトリック・ビエラ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります