[12.15 セリエA第16節](ジュゼッペ・メアッツァ)

※28:45開始

<出場メンバー>

[ミラン]

先発

GK 16 マイク・メニャン

DF 20 アレックス・ヒメネス

DF 22 エメルソン

DF 28 マリック・ティアウ

DF 46 マッテオ・ガッビア

MF 10 ラファエル・レオン

MF 14 ティジャーニ・ラインデルス

MF 21 サムエル・チュクウェゼ

MF 29 ユスフ・フォファナ

MF 30 M. Liberali

FW 90 タミー・エイブラハム

控え

GK 57 マルコ・スポルティエッロ

GK 96 L. Torriani

DF 2 ダビデ・カラブリア

DF 19 テオ・エルナンデス

DF 23 フィカヨ・トモリ

DF 31 ストラヒニャ・パヴロヴィッチ

DF 33 D. Bartesaghi

MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ

MF 55 S. Vos

FW 7 アルバロ・モラタ

FW 17 ノア・オカフォー

FW 73 F. Camarda

監督

パウロ・フォンセカ

[ジェノア]

先発

GK 1 ニコラ・レアリ

DF 3 アーロン・マルティン

DF 13 マッティア・バーニ

DF 14 A. Vogliacco

DF 22 ヨハン・バスケス

MF 2 モアテン・トルスビー

MF 23 ファビオ・ミレッティ

MF 32 モルテン フレンドルップ

MF 47 ミラン・バデリ

MF 59 アレッサンドロ・ザノーリ

FW 19 アンドレア・ピナモンティ

控え

GK 39 ダニエレ・ソンマリヴァ

GK 95 ピエルルイジ・ゴッリーニ

DF 15 ブルック・ノートン・カフィー

DF 20 ステファーノ・サベッリ

DF 27 アレッサンドロ・マルカンダッリ

DF 33 A. Matturro

MF 8 エミル・ボヒネン

MF 11 ガストン・ペレイロ

MF 55 フェデリコ・アッコルネーロ

MF 72 フィリッポ・メレゴーニ

MF 73 パトリツィオ・マジーニ

FW 9 ヴィティーニャ

FW 30 デイヴィッド・アンキー

FW 45 マリオ バロテッリ

監督

パトリック・ビエラ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります