和歌山県で最大震度3の地震 和歌山県・御坊市、湯浅町、和歌山広川町、有田川町、日高川町
16日午前4時37分ごろ、和歌山県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は和歌山県北部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.2と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、和歌山県の御坊市、湯浅町、和歌山広川町、有田川町、それに日高川町です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□和歌山県
御坊市 湯浅町 和歌山広川町
有田川町 日高川町
■震度2
□和歌山県
和歌山市 海南市 有田市
紀美野町 和歌山美浜町 和歌山日高町
由良町 みなべ町 田辺市
■震度1
□和歌山県
橋本市 紀の川市 岩出市
かつらぎ町 高野町 和歌山印南町
新宮市 白浜町 上富田町
古座川町 串本町
□三重県
津市 尾鷲市 熊野市
大台町 三重大紀町 三重紀北町
三重御浜町 紀宝町
□大阪府
富田林市 泉南市 阪南市
忠岡町 熊取町 大阪岬町
千早赤阪村
□兵庫県
明石市 加古川市 たつの市
洲本市 淡路市
□奈良県
大和高田市 桜井市 五條市
御所市 葛城市 宇陀市
三宅町 田原本町 御杖村
高取町 明日香村 王寺町
広陵町 吉野町 天川村
野迫川村 十津川村 下北山村
上北山村 奈良川上村
□徳島県
美馬市 つるぎ町 阿南市
那賀町 牟岐町 美波町
□香川県
さぬき市 東かがわ市 土庄町
小豆島町
□高知県
東洋町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。