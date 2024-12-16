16日午前4時37分ごろ、和歌山県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は和歌山県北部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.2と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、和歌山県の御坊市、湯浅町、和歌山広川町、有田川町、それに日高川町です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□和歌山県

御坊市 湯浅町 和歌山広川町

有田川町 日高川町

■震度2

□和歌山県

和歌山市 海南市 有田市

紀美野町 和歌山美浜町 和歌山日高町

由良町 みなべ町 田辺市

■震度1

□和歌山県

橋本市 紀の川市 岩出市

かつらぎ町 高野町 和歌山印南町

新宮市 白浜町 上富田町

古座川町 串本町



□三重県

津市 尾鷲市 熊野市

大台町 三重大紀町 三重紀北町

三重御浜町 紀宝町



□大阪府

富田林市 泉南市 阪南市

忠岡町 熊取町 大阪岬町

千早赤阪村



□兵庫県

明石市 加古川市 たつの市

洲本市 淡路市



□奈良県

大和高田市 桜井市 五條市

御所市 葛城市 宇陀市

三宅町 田原本町 御杖村

高取町 明日香村 王寺町

広陵町 吉野町 天川村

野迫川村 十津川村 下北山村

上北山村 奈良川上村



□徳島県

美馬市 つるぎ町 阿南市

那賀町 牟岐町 美波町



□香川県

さぬき市 東かがわ市 土庄町

小豆島町



□高知県

東洋町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。