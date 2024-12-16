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16日午前4時37分ごろ、和歌山県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は和歌山県北部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.2と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、和歌山県の御坊市、湯浅町、和歌山広川町、有田川町、それに日高川町です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□和歌山県
御坊市　湯浅町　和歌山広川町
有田川町　日高川町

■震度2
□和歌山県
和歌山市　海南市　有田市
紀美野町　和歌山美浜町　和歌山日高町
由良町　みなべ町　田辺市

■震度1
□和歌山県
橋本市　紀の川市　岩出市
かつらぎ町　高野町　和歌山印南町
新宮市　白浜町　上富田町
古座川町　串本町

□三重県
津市　尾鷲市　熊野市
大台町　三重大紀町　三重紀北町
三重御浜町　紀宝町

□大阪府
富田林市　泉南市　阪南市
忠岡町　熊取町　大阪岬町
千早赤阪村

□兵庫県
明石市　加古川市　たつの市
洲本市　淡路市

□奈良県
大和高田市　桜井市　五條市
御所市　葛城市　宇陀市
三宅町　田原本町　御杖村
高取町　明日香村　王寺町
広陵町　吉野町　天川村
野迫川村　十津川村　下北山村
上北山村　奈良川上村

□徳島県
美馬市　つるぎ町　阿南市
那賀町　牟岐町　美波町

□香川県
さぬき市　東かがわ市　土庄町
小豆島町

□高知県
東洋町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。