ソシエダvsラス・パルマス スタメン発表
[12.15 ラ・リーガ第17節](アノエタ)
※26:30開始
<出場メンバー>
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 12 ハビ・ロペス
DF 21 ナイフ・アゲルド
DF 27 ジョン・アランブル
MF 4 マルティン・スビメンディ
MF 14 久保建英
MF 17 セルヒオ・ゴメス
MF 23 ブライス・メンデス
MF 24 ルカ・スチッチ
FW 10 ミケル・オヤルサバル
控え
GK 13 ウナイ・マレーロ
DF 2 アルバロ・オドリオソラ
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 31 ジョン・マルティン
MF 16 ジョン・アンデル・オラサガスティ
MF 22 ベニャト・トゥリエンテス
MF 25 ジョン・マグナセライア
MF 28 パブロ・マリン
FW 7 アンデル・バレネチェア
FW 9 オーリ・オスカールソン
FW 11 シェラルド・ベッカー
FW 19 ウマル・サディク
監督
イマノル・アルグアシル
[ラス・パルマス]
先発
GK 1 ヤスパー・シレッセン
DF 3 ミカ・マルモル
DF 15 スコット・マッケンナ
DF 28 フアンマ・エルソグ
MF 5 ハビ・ムニョス
MF 8 ホセ・カンパーニャ
MF 20 キリアン・ロドリゲス
MF 29 ダリオ・エスーゴ
FW 10 アルベルト・モレイロ
FW 17 ハイメ・マタ
FW 19 サンドロ・ラミレス
控え
GK 13 ディンコ・ホルカシュ
DF 2 マルビン・パク
DF 23 アレックス・ムニョス
MF 6 ファビオ・ゴンサレス
MF 7 ペヒーニョ
MF 11 ベニート・ラミレス
MF 12 エンツォ・ロイオディチェ
MF 14 マヌ・フステル
MF 21 イバン・ヒル
MF 24 アドナン・ヤヌザイ
FW 9 マルク・カルドナ
FW 16 オリバー・マクバーニー
監督
ディエゴ・マルティネス
※26:30開始
<出場メンバー>
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 12 ハビ・ロペス
DF 21 ナイフ・アゲルド
DF 27 ジョン・アランブル
MF 4 マルティン・スビメンディ
MF 14 久保建英
MF 17 セルヒオ・ゴメス
MF 23 ブライス・メンデス
MF 24 ルカ・スチッチ
FW 10 ミケル・オヤルサバル
GK 13 ウナイ・マレーロ
DF 2 アルバロ・オドリオソラ
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 31 ジョン・マルティン
MF 16 ジョン・アンデル・オラサガスティ
MF 22 ベニャト・トゥリエンテス
MF 25 ジョン・マグナセライア
MF 28 パブロ・マリン
FW 7 アンデル・バレネチェア
FW 9 オーリ・オスカールソン
FW 11 シェラルド・ベッカー
FW 19 ウマル・サディク
監督
イマノル・アルグアシル
[ラス・パルマス]
先発
GK 1 ヤスパー・シレッセン
DF 3 ミカ・マルモル
DF 15 スコット・マッケンナ
DF 28 フアンマ・エルソグ
MF 5 ハビ・ムニョス
MF 8 ホセ・カンパーニャ
MF 20 キリアン・ロドリゲス
MF 29 ダリオ・エスーゴ
FW 10 アルベルト・モレイロ
FW 17 ハイメ・マタ
FW 19 サンドロ・ラミレス
控え
GK 13 ディンコ・ホルカシュ
DF 2 マルビン・パク
DF 23 アレックス・ムニョス
MF 6 ファビオ・ゴンサレス
MF 7 ペヒーニョ
MF 11 ベニート・ラミレス
MF 12 エンツォ・ロイオディチェ
MF 14 マヌ・フステル
MF 21 イバン・ヒル
MF 24 アドナン・ヤヌザイ
FW 9 マルク・カルドナ
FW 16 オリバー・マクバーニー
監督
ディエゴ・マルティネス
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります