[12.15 ラ・リーガ第17節](アノエタ)

※26:30開始

<出場メンバー>

[ソシエダ]

先発

GK 1 アレックス・レミロ

DF 5 イゴール・スベルディア

DF 12 ハビ・ロペス

DF 21 ナイフ・アゲルド

DF 27 ジョン・アランブル

MF 4 マルティン・スビメンディ

MF 14 久保建英

MF 17 セルヒオ・ゴメス

MF 23 ブライス・メンデス

MF 24 ルカ・スチッチ

FW 10 ミケル・オヤルサバル

控え

GK 13 ウナイ・マレーロ

DF 2 アルバロ・オドリオソラ

DF 3 アイエン・ムニョス

DF 31 ジョン・マルティン

MF 16 ジョン・アンデル・オラサガスティ

MF 22 ベニャト・トゥリエンテス

MF 25 ジョン・マグナセライア

MF 28 パブロ・マリン

FW 7 アンデル・バレネチェア

FW 9 オーリ・オスカールソン

FW 11 シェラルド・ベッカー

FW 19 ウマル・サディク

監督

イマノル・アルグアシル

[ラス・パルマス]

先発

GK 1 ヤスパー・シレッセン

DF 3 ミカ・マルモル

DF 15 スコット・マッケンナ

DF 28 フアンマ・エルソグ

MF 5 ハビ・ムニョス

MF 8 ホセ・カンパーニャ

MF 20 キリアン・ロドリゲス

MF 29 ダリオ・エスーゴ

FW 10 アルベルト・モレイロ

FW 17 ハイメ・マタ

FW 19 サンドロ・ラミレス

控え

GK 13 ディンコ・ホルカシュ

DF 2 マルビン・パク

DF 23 アレックス・ムニョス

MF 6 ファビオ・ゴンサレス

MF 7 ペヒーニョ

MF 11 ベニート・ラミレス

MF 12 エンツォ・ロイオディチェ

MF 14 マヌ・フステル

MF 21 イバン・ヒル

MF 24 アドナン・ヤヌザイ

FW 9 マルク・カルドナ

FW 16 オリバー・マクバーニー

監督

ディエゴ・マルティネス

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります