＜個人投資家の予想＞ 12月16日 02時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(5726) 大阪チタ 東証プライム
(215A) タイミー 東証グロース
(285A) キオクシア 東証プライム
(6368) オルガノ 東証プライム
(3498) 霞ヶ関Ｃ 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(9769) 学究社 東証プライム
(3925) ダブスタ 東証プライム
(6838) 多摩川ＨＤ 東証スタンダード
(130A) ウェリタス 東証グロース
(4377) ワンキャリア 東証グロース
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(5726) 大阪チタ 東証プライム
(215A) タイミー 東証グロース
(285A) キオクシア 東証プライム
(6368) オルガノ 東証プライム
(3498) 霞ヶ関Ｃ 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(9769) 学究社 東証プライム
(3925) ダブスタ 東証プライム
(6838) 多摩川ＨＤ 東証スタンダード
(130A) ウェリタス 東証グロース
(4377) ワンキャリア 東証グロース
出所：MINKABU PRESS