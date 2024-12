アーティスト・LiSAが、2024年9月からスタートした約3年ぶりのアリーナツアーとなる「ソニー銀行 presents LiSA LiVE is Smile Always〜COCKTAiL PARTY〜[SWEET&SOUR]』の全16公演を12月15日(日)の福井県・サンドーム福井公演をもって無事完走となった。東京・代々木体育館公演より本アリーナツアーはそれぞれの会場で「SWEET」「SOUR」と異なるセットリストで2日間ずつ開催された公演。2日間で全11種類(SWEET:8種類、SOUR:7種類、共通4種類)の衣装、メドレーを含む全45曲の楽曲(SWEET:27曲、SOUR:27曲、共通9曲)を惜しみなく各日2時間半のセットを披露し会場を熱狂の渦に包んだ。

今年リリースとなったTVアニメ『魔法科高校の劣等生』第3シーズンのオープニング主題歌「Shouted Serenade」、アニメ『NieR:Automata Ver1.1a』第2クールのオープニングテーマ「ブラックボックス」をはじめ、最新曲となるTVアニメ『シャングリラ・フロンティア』2nd season 第1クールのオープニングテーマ「QUEEN」からアニメ『鬼滅の刃』竈門炭治郎 立志編のオープニングテーマ「紅蓮華」まで、新旧織り交ぜたアニメ主題歌を軸にキャリア初期の楽曲やコラボレーション楽曲、ゲストボーカル参加曲まで網羅したLiSAのキャリア集大成とも言えるようなセットリストとなった。○●『ソニー銀行 presents LiSA LiVE is Smile Always〜COCKTAiL PARTY〜[SWEET&SOUR]』【セットリスト】■SWEETRally Go RoundHi FiVE!妄想コントローラーMAKE A MiRACLEsweet friendshipDOCTORBad Sweet Trapわがままケット・シー**********【カクテルメドレーSWEET】赤い罠KiSS me PARADOX土曜日のわたしたちは夕景イエスタデイリングアベルCrow SongLiVE DiVE MHz!!だってアタシのヒーロー。**********ブラックボックスROCK-mode'18Rising HopeQUEENRUNAWAYsay my nameの片想い一斉ノ喝采拝啓、わたしへシルシ紅蓮華■SOURADAMASCatch the MomentエスケープゲームオレンジサイダーハルシネイトEmpty MERMAiDGL洗脳虚無**********【カクテルメドレーSOUR】sheoath signträumereiナミダ流星群再会from the edgeDay GameNo More Time Machine**********ブラックボックスROCK-mode'18Shouted SerenadeQUEENRUNAWAYsay my nameの片想い一斉ノ喝采拝啓、わたしへシルシ紅蓮華また、2025年5月14日(水)・15日(木)にソロデビュー14周年を記念した武道館公演「LiSA LiVE is Smile Always〜RiP SERViCE〜」の開催も決定しているので、あわせて注目しておきたい。各詳細は公式サイトにて。(photo by 平野タカシ)