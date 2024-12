IMP.が3rdシングル「BAM-BOO／ミチシルベ」リリース！発売記念生配信も決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■初回生産限定盤A・Bには全3曲、通常盤には全4曲を収録、それぞれ異なるカップリング楽曲も収録

IMP.が3rdシングル「BAM-BOO/ミチシルベ」を2024年12月16日にリリースした。

今作は、2024年9月に千葉・幕張メッセ国際展示場で開催されたアクションスポーツの国際競技会『XGamesChiba2024』のテーマソング「BAM-BOO」と、IMP.リーダー影山拓也が出演したテレビ東京系ドラマ『Qrosの女』のEDテーマ曲「ミチシルベ」が収録された両A面シングルとなっている。

初回生産限定盤Aと初回生産限定盤Bには全3曲、通常盤には全4曲を収録。各形態にそれぞれ異なるカップリング楽曲が収録されており、全編英語詞曲やダンサンブルなトラックと繰り返されるサビが特徴的な楽曲等、様々な面を魅せる1枚となっている。

Blu-rayにはMVの他、MusicVideo Behind The Scenes、CD Jacket / Booklet Behind The Scenesが収録され、3形態をまとめ買いすると特典としてオリジナルイラストステッカーが付属する。

またリリース日となる2024年12月16日19時30分から、3rdシングル「BAM-BOO/ミチシルベ」の発売を記念してインスタライブをすることも決定した。

リリース情報

2024.12.16 ON SALE

SINGLE「BAM-BOO/ミチシルベ」

IMP. OFFICIAL Instagram

https://www.instagram.com/_7mp_official_/

IMP. OFFICIAL SITE

https://tobe-official.jp/artists/imp