パルマvsベローナ スタメン発表
[12.15 セリエA第16節](エンニオ・タルディーニ)
※23:00開始
<出場メンバー>
[パルマ]
先発
GK 31 鈴木彩艶
DF 4 ボトンド・バログ
DF 14 エマヌエーレ・バレーリ
DF 15 エンリコ・デルプラート
DF 46 ジョバンニ・レオーニ
MF 8 ナウエル・エステベス
MF 19 ジモン・ゾーム
MF 22 マッテオ・カンチェッリエリ
MF 27 エルナニ
MF 98 デニス・マン
FW 13 アンジュ・ヨアン・ボニー
控え
GK 1 レアンドロ・チチソラ
GK 40 エドアルド・コルヴィ
DF 26 ウォヨ・クリバリ
DF 63 N. Trabucchi
MF 16 マンデラ・ケイタ
MF 20 アントワーヌ・エノー
MF 23 ドリサ・カマラ
FW 7 アドリアン・ベネディチャク
FW 11 ポントゥス・アルムクヴィスト
FW 28 バレンティン・ミハイラ
FW 61 アナス・ハジ・モハメド
監督
Fabio Pecchia
[ベローナ]
先発
GK 1 ロレンツォ・モンティーポ
DF 27 パベル・ダビドビチ
DF 38 ジャクソン チャチュア
DF 42 ディエゴ コッポラ
DF 87 ダニエレ・ギラルディ
MF 6 レダ・ベラヤン
MF 8 ダルコ・ラゾビッチ
MF 18 アブドゥ・ハルイ
MF 31 トマーシュ・ススロフ
MF 33 オンドレイ・ドゥダ
FW 9 アミン・サール
控え
GK 34 シモーネ・ペリッリ
GK 98 フェデリコ マグロ
DF 4 フラビウス・ダニリウク
DF 5 ダビデ・ファラオーニ
DF 12 ドマゴイ・ブラダリッチ
DF 23 ジャンジャコモ・マニャーニ
DF 82 C. Corradi
MF 20 グリゴリス・カスタノス
MF 21 ダニ・シルバ
FW 11 キャスパー・テングステット
FW 14 ダイロン・リヴラメント
FW 35 ダニエル・モスケラ
FW 80 アルファジョ・シセ
監督
パオロ・ザネッティ
※23:00開始
<出場メンバー>
[パルマ]
先発
GK 31 鈴木彩艶
DF 4 ボトンド・バログ
DF 14 エマヌエーレ・バレーリ
DF 15 エンリコ・デルプラート
DF 46 ジョバンニ・レオーニ
MF 8 ナウエル・エステベス
MF 19 ジモン・ゾーム
MF 22 マッテオ・カンチェッリエリ
MF 27 エルナニ
MF 98 デニス・マン
FW 13 アンジュ・ヨアン・ボニー
GK 1 レアンドロ・チチソラ
GK 40 エドアルド・コルヴィ
DF 26 ウォヨ・クリバリ
DF 63 N. Trabucchi
MF 16 マンデラ・ケイタ
MF 20 アントワーヌ・エノー
MF 23 ドリサ・カマラ
FW 7 アドリアン・ベネディチャク
FW 11 ポントゥス・アルムクヴィスト
FW 28 バレンティン・ミハイラ
FW 61 アナス・ハジ・モハメド
監督
Fabio Pecchia
[ベローナ]
先発
GK 1 ロレンツォ・モンティーポ
DF 27 パベル・ダビドビチ
DF 38 ジャクソン チャチュア
DF 42 ディエゴ コッポラ
DF 87 ダニエレ・ギラルディ
MF 6 レダ・ベラヤン
MF 8 ダルコ・ラゾビッチ
MF 18 アブドゥ・ハルイ
MF 31 トマーシュ・ススロフ
MF 33 オンドレイ・ドゥダ
FW 9 アミン・サール
控え
GK 34 シモーネ・ペリッリ
GK 98 フェデリコ マグロ
DF 4 フラビウス・ダニリウク
DF 5 ダビデ・ファラオーニ
DF 12 ドマゴイ・ブラダリッチ
DF 23 ジャンジャコモ・マニャーニ
DF 82 C. Corradi
MF 20 グリゴリス・カスタノス
MF 21 ダニ・シルバ
FW 11 キャスパー・テングステット
FW 14 ダイロン・リヴラメント
FW 35 ダニエル・モスケラ
FW 80 アルファジョ・シセ
監督
パオロ・ザネッティ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります