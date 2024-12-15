ブライトンvsクリスタル・パレス スタメン発表
[12.15 プレミアリーグ第16節](AMEXスタジアム)
※23:00開始
<出場メンバー>
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 2 タリク・ランプティ
DF 5 ルイス・ダンク
DF 29 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 30 ペルビス・エストゥピニャン
MF 14 ジョルジニオ・ルター
MF 17 ヤンクバ・ミンテ
MF 20 カルロス・バレバ
MF 22 三笘薫
MF 26 ヤシン・アヤリ
FW 9 ジョアン・ペドロ
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 3 イゴール
DF 44 R. McConville
MF 8 ブラヤン・グルダ
MF 10 フリオ・エンシソ
MF 15 ヤクブ・モデル
MF 27 マッツ・ビーファー
FW 11 シモン・アディングラ
FW 28 エバン・ファーガソン
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 6 マーク・グエヒ
DF 27 トレボ・チャロバー
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 7 イスマイラ・サール
MF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 12 ダニエル・ムニョス
MF 19 ウィル・ヒューズ
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
控え
GK 30 マット・ターナー
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 58 C. Kporha
MF 15 ジェフリー・シュルップ
MF 18 鎌田大地
MF 28 シェイク・ドゥクレ
MF 55 J. Devenny
MF 64 A. Agbinone
FW 9 エディ・エンケティア
監督
オリバー・グラスナー
※23:00開始
<出場メンバー>
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 2 タリク・ランプティ
DF 5 ルイス・ダンク
DF 29 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 30 ペルビス・エストゥピニャン
MF 14 ジョルジニオ・ルター
MF 17 ヤンクバ・ミンテ
MF 20 カルロス・バレバ
MF 22 三笘薫
MF 26 ヤシン・アヤリ
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 3 イゴール
DF 44 R. McConville
MF 8 ブラヤン・グルダ
MF 10 フリオ・エンシソ
MF 15 ヤクブ・モデル
MF 27 マッツ・ビーファー
FW 11 シモン・アディングラ
FW 28 エバン・ファーガソン
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 6 マーク・グエヒ
DF 27 トレボ・チャロバー
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 7 イスマイラ・サール
MF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 12 ダニエル・ムニョス
MF 19 ウィル・ヒューズ
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
控え
GK 30 マット・ターナー
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 58 C. Kporha
MF 15 ジェフリー・シュルップ
MF 18 鎌田大地
MF 28 シェイク・ドゥクレ
MF 55 J. Devenny
MF 64 A. Agbinone
FW 9 エディ・エンケティア
監督
オリバー・グラスナー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります